PM: Starte die Maschinen: Manic Mechanics erscheint heute für Xbox, PlayStation und PC (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Starte die Maschinen: Manic Mechanics erscheint heute für Xbox, PlayStation und PC

– 4J Studios rasantes Partyspiel ist jetzt auf allen gängigen Plattformen verfügbar und begeistert mit dem brandneuen Versus-Modus und einem chaotisches Gemetzel, das seinesgleichen sucht –

Dundee, Schottland – 7. März 2024. Die 4J Studios, bekannt für die Konsolenadaption von Minecraft, veröffentlichen ihren ersten eigenen Titel: Manic Mechanics erscheint heute auf PC (via Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Manic Mechanics wurde bereits im Juli 2023 auf der Nintendo Switch veröffentlicht und ist mit seiner spielerisch-kreativen Tiefe eine rasante, actionreiche Ergänzung zu herkömmlichen Couch-Koop-Spielen. Die plattformübergreifende Veröffentlichung bringt dabei eine ganze Reihe an neuen Inhalten mit sich. Neben dem neuen Versus-Modus, der das Potenzial hat, Freundschaften nachhaltig zu beenden, gibt es eine Bandbreite an neuen Charakteren und unterhaltsame Anpassungen an einigen der beliebtesten Level.

In Manic Mechanics schlüpfen bis zu vier Spieler in ihre Overalls und beweisen als angehende Schrauberlinge der autovernarrten Bevölkerung der Oktaninsel ihr Können. Fordert die Meistermechaniker der Insel heraus und beweist ihnen, was ihr auf dem Kasten habt!

Repariert in einer hektischen Hatz gegen die Zeit so viele Autos (Laster, Motorräder, Traktoren, U-Boote, UFOs…) wie möglich. Je schneller ihr schraubt, desto chaotischer wird es. Lasst euch nicht von Kleinigkeiten aus dem Konzept bringen – beispielsweise auslaufender Treibstoff, Explosionen, Kurzschlüsse in der Roboter-Elektronik, marodierende Rinderherden oder Entführungen durch Aliens. Mit anderen Worten: Ganz alltägliche Herausforderungen der Kfz-Reparatur.

Manic Mechanics kann auf Steam, im Xbox Games Store und im PlayStation Store erworben werden. Für bestehende Spieler auf Nintendo Switch ist ein kostenloses Update verfügbar, das Zugang zu allen neuen Spielmodi und Inhalten gewährt. Du besitzt eine Switch, bist aber neu in Manic Mechanics? 4J Studios hat vorgesorgt. Switch-Spieler können das Spiel bequem im Nintendo Store erwerben.

Mit über 30 Stages, die sich über die sechs Nachbarschaften der Oktaninsel erstrecken, gibt es einiges zu erleben. Es ist an der Zeit, den guten Overall aus dem Schrank zu holen, den Lieblings-Schraubenschlüssel in die Hand zu nehmen und selbst zum Manic Mechanic zu werden!

Wer noch mehr verrückte Fakten will, der folgt 4J Studios auf Twitter und Facebook, wo die neuesten Updates zu Manic Mechanics warten.

Über 4J Studios

4J Studios ist ein Videospiel-Entwicklungs- und Publishing-Studio, das 2005 von Paddy Burns und Chris van der Kuyl in Schottland gegründet wurde und Niederlassungen in East Linton und Dundee unterhält. Es ist am besten für die Entwicklung der Minecraft-Version für die Konsolen von Microsoft, Sony und Nintendo bekannt. Das erfahrene Kernteam von 4J Studios hat es sich nun zur Aufgabe gemacht, eigene Spiele zu erschaffen und herausragende neue Marken zu Spielern und Spielerinnen auf der ganzen Welt zu bringen. Das erste selbst veröffentlichte Spiel des Studios “Manic Mechanics” ist das Ergebnis des Strebens des Teams nach Innovation, Kreativität und technologischer Exzellenz und markiert den Beginn eines aufregenden neuen Kapitels in der Geschichte von 4J Studios. Diese Geschichte kann unter www.4jstudios.com in ihrer Gänze verfolgt werden.