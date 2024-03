PM: HELLDIVERS 2: Neue Kriegsanleihe im Anflug! (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

HELLDIVERS™ erhalten auf dem Schlachtfeld den Vorteil „Auf Messers Schneide“! Seid gegrüßt, ihr furchtlosen Helden der galaktischen Demokratie!

Seit unserem letzten Gespräch ist viel passiert. Am 8. Februar 2024 haben wir den zweiten galaktischen Krieg gegen die Feinde Über-Erdes entfesselt. Es wäre eine Untertreibung zu sagen, dass ihr dem Aufruf der Demokratie gefolgt seid. Wir sind völlig überwältigt von der Reaktion der Community auf Helldivers 2. Seit der Veröffentlichung haben wir alles getan, um euch ein stabiles und unterhaltsames Spielerlebnis zu bieten, und wir glauben, dass wir auf einem guten Weg sind. Vielen Dank für eure Geduld!

Jetzt ist es an der Zeit, sich auf weitere spannende Inhalte für das Spiel zu freuen. Nächste Woche beginnen wir mit der Veröffentlichung der ersten kostenlosen Inhalts-Updates für Helldivers 2! Der Galaktische Krieg hat mit Siegen und Rückschlägen für unsere geliebten und entbehrlichen Helldivers gewütet. Die S.E.A.F. sind mit den Vorbereitungen für die nächste Offensive beschäftigt, und schon bald werdet ihr sehen, wie euch der nächste Generalbefehl zu weiteren tapferen Opfern auffordert.

Ein neuer Planet wird von den dreckigen Robotern bedroht. Der Planet der (NAME ZENSIERT) ist ein Stützpunkt für eine streng geheime Waffenfabrik. Er muss beschützt werden, wenn die S.E.A.F. unsere Truppen mit einer völlig neuen, zweibeinigen Vernichtungswaffe ausstatten sollen. Seid also auf der Hut vor Gefahren, Helldivers, denn die Planeten selbst werden eine Rolle in unserem Kampf spielen …

Stählt euch mit unserer brandneuen Kriegsanleihe „Auf Messers Schneide“ für den nächsten großen Vorstoß gegen die schändlichen Feinde der Freiheit!

Vollgepackt mit hoch spannenden Elementen, gibt „Auf Messers Schneide“ euch die Möglichkeit, eure Ausrüstung der Freiheit mit ultra-futuristischen Rüstungen, Blitze spuckenden Waffen, superstylishen Umhängen und epischen Emotes zu verbessern.

Helldivers… wir brauchen eure Hilfe. Die cleveren Köpfe der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Über-Erde haben ein paar coole, experimentelle Rüstungen für den Praxistest. Und da kommt ihr ins Spiel, ihr seid genau die richtigen für diesen Job.

EX-03-PROTOTYP 3

Enthält eine Unterschicht aus Gummi zur Isolierung. Wirklich praktisch, da die Kabel dieses Prototyps mit unglaublichen 400.000 Volt arbeiten.

EX-16-PROTOTYP 16

Warnung: Der elektrische Bogen erzeugt ein starkes Magnetfeld. Nicht in der Nähe von getackerten Papieren verwenden.

EX-00-PROTOTYP X

Das Endergebnis von mehreren Milliarden Über-Credits und 12 Jahren Forschung zur Entwicklung des „Soldaten von morgen“. Zeigt uns, dass es die Mühe wert war.

Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung beschränkte sich jedoch nicht auf die Rüstung. Sie bringen auch eine neue Serie von Waffen mit elektrisierenden Vorteilen auf den Markt, die Außerirdische spalten.

LAS-16-SICKLE

Ein Lasergewehr, das in kurzen Salven feuert. Nachladen ist nicht erforderlich. Aber wenn es überhitzt, muss ein neuer Kühlkörper eingebaut werden.

SG-8P-PLASMA-PUNISHER

Explodierende Plasmageschosse klingen tödlich … denn das sind sie auch – für Außerirdische und Verbündete! Diese modifizierte Punisher-Schrotflinte ist ebenso spaßig wie furchterregend.

ARC-12-BLITZER

Projiziert einen Lichtbogen aus nächster Nähe oder ladet ihn auf, um mächtige Blitze abzufeuern. Eignet sich dafür, mehrere Ziele auszuschalten, und ihr habt mehr Zeit, ein Jubel-Emote auszuwählen.

Außerdem könnt ihr die G-23-Betäubungsgranate und die LAS-7-DAGGER-Laserpistole freischalten.

Ich weiß, was ich tun werde: Ich rüste die LAS-7-DAGGER UND das LAS-16-SICKLE gleichzeitig aus, verwandle meinen Helldiver in ein lebendes Stromkabel und schmelze die Feinde der gelenkten Demokratie bei Sichtkontakt.

Aber das Ganze muss stilvoll geschehen, nicht wahr? Daher könnt ihr eure Rüstungen mit drei neuen Umhängen in aufeinander abgestimmten Farben und Designs ausstatten.

Mein Favorit ist der Bot-Vernichter: ein hellbrauner Umhang, der in Roboter-Öl getränkt zweifellos großartig aussieht.

Es gibt sogar passende Spielerkarten für jeden Umhang sowie drei neue Emotes.

Ab 14.März ist „Auf Messers Schneide“ im „Akquisitionen“-Laden eures Vernichters verfügbar, Soldaten.

Seid bereit, mit Stil etwas Öl zu vergießen. Bereitmachen zum Einsatz.

PSN-Konto erforderlich. Die gezeigten Inhalte erfordern das Basisspiel, den Kauf von Über-Credits und Spielfortschritt zum Freischalten.

© 2024 Sony Interactive Entertainment LLC. Entwickelt von Arrowhead Game Studios AB. Helldivers ist ein eingetragenes Warenzeichen von Sony Interactive Entertainment LLC und zugehörigen Unternehmen in den USA und anderen Ländern.