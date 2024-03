The Sinking City 2 angekündigt // Kickstarter-Kampagne startet bald

PC Xbox X PS5

Im Zuge der neuesten Xbox Partner Preview hat Frogwares eine Fortsetzung des Lovecraft'schen Horror-Detektivspiels The Sinking City (im Test) angekündigt.

War der Schauplatz im Vorgänger noch in den Küstenort Innsmouth, geht es im zweiten Teil in die ebenfalls aus dem Lovecraft-Werk bekannte Stadt Arkham. Die Fortsetzung soll 2025 erscheinen, am Ende des Ankündigungs-Trailers mit Renderszenen wird zudem eine Kickstarter-Kampagne in Aussicht gestellt, die bald starten soll.