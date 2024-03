PM: MLB The Show 24 enthüllt “Road to The Show: Women Pave Their Way” (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

MLB The Show 24 verkündet mit Stolz “Road to the Show: Women Pave Their Way”. Eine brandneue Ergänzung des Modus “Road to the Show”.

Zum ersten Mal könnt ihr eine weibliche Spielerin erstellen und spielen. Verfolgt eine einzigartige “Road to the Show”-Story, die sich im Laufe eurer Karriere mit der Spielerin entwickelt. Erlebt eine personalisierte Geschichte, in der Spieler interagieren und ihre eigene Baseballkarriere aufbauen können. Dieser Pfad umfasst alle vorhandenen Funktionen von “Road to the Show” mit dem Zusatz einer einzigartigen Geschichte, die der Entwicklung einer lebenslangen Freundschaft im professionellen Baseball folgt.

Wir hatten die Gelegenheit, mit Mollie Braley, Narrative Designer, und Kelsie Whitmore, der ersten weiblichen Spielerin in einer MLB-Partnerliga, Mitglied des USA Baseball Frauennationalteams und USA Baseball Sportswoman of the Year 2022, zu sprechen.

Ramone Russell: Was war die Inspiration für “Road to the Show: Women Pave Their Way”? Was können Sie über den Modus sagen und auf welche neuen Funktionen können sich die Spieler freuen?

Mollie Braley: Dieses Feature basiert auf den Geschichten von Frauen in Baseball. Im Laufe der Geschichte haben Frauen hohe Wellen in dieser Sportart geschlagen. Dazu gehören Legenden wie Toni Stone, eine der ersten Frauen überhaupt, die Profi-Baseball gespielt hat. Sie hat eine neue Storyline in MLB The Show 24. Unser Team wollte etwas schaffen, bei dem Träume Wirklichkeit werden. Wir hatten das Gefühl, mit dieser Ergänzung zu “Road to the Show” die perfekte Gelegenheit zu haben, um unseren Spielern dieses Erlebnis zu ermöglichen.

Diese Ergänzung zu RTTS bietet den Spielern die Möglichkeit, eine Ballspielerin zu erstellen und zu spielen, und zwar auf eine Weise, die alle Funktionen des vorhandenen RTTS-Modus umfasst und gleichzeitig eine einzigartige Möglichkeit bietet, Barrieren im Baseball zu überwinden. Wir wollten, dass sich die Szenarien und Charaktere in dieser neuen Erfahrung so authentisch wie möglich anfühlen. Wir begaben uns also direkt zur Quelle, sprachen mit einigen der erfolgreichsten Frauen im Baseball, wie z. B. Kelsie Whitmore, und ließen uns von ihnen inspirieren.

Wir haben gelernt, wie wichtig Zusammenhalt und Unterstützung bei der kleinen, aber immer größer werdenden Gruppe von Frauen im Baseball sind. Dies ist einer der Hauptgründe, warum wir zum ersten Mal eine Buddy-Figur in RTTS aufgenommen haben. Mia Lewis ist seit Kindheitstagen mit der RTTS-Spielerin befreundet und ebenfalls Ballspielerin. Sie repräsentiert die Kameradschaft, die professionelle Spielerinnen wie Kelsie Whitmore als besonders wichtig für ihren Erfolg auf dem Spielfeld und außerhalb davon erachten. Mia ist eine Gesprächspartnerin, eine Unterstützerin und selbst eine kompetitive Spielerin. Die Beziehung zu ihr entwickelt sich im Laufe des Spiels und der Karriere immer weiter.

Was bedeuten euch der Modus und dieses Projekt?

Mollie: Dieses Projekt bedeutet mir alles und ich habe es wirklich genossen, daran zu arbeiten. Ich freue mich sehr, dass ich mit dieser Ergänzung MLB The Show 24 ausbauen und weiterentwickeln kann.

Dieses Feature bietet den Spielern mehr als nur die Möglichkeit, eine Ballspielerin zu erstellen. Es soll auch die Kraft, das Durchhaltevermögen und die Widerstandsfähigkeit betonen, die erforderlich sind, um im Sport Erfolg zu haben; aber auch nicht die Schwierigkeiten, denen viele begegnen, auslassen. Mit diesem Feature können wir die beeindruckende Community, die Unterstützung und die talentierten Menschen, die an diesem Weg beteiligt waren, in den Mittelpunkt rücken. Diese Geschichte der Widrigkeiten und des Triumphs, die wir mit den Negro Leagues-Storylines begonnen haben, ist eine, mit der sich viele Menschen identifizieren können. Das in einem Videospiel wiedergeben zu können, liegt mir sehr am Herzen, und ich bin stolz darauf, daran mitgearbeitet zu haben.

Kelsie Whitmore: Dieses neue Gameplay-Erlebnis ist ein einzigartiger Drehprunkt in der Baseballwelt, der die Menschen dazu ermutigt, ihre Träume zu verfolgen, sie inspiriert und motiviert. Es sind viele gründliche Überlegungen, wertvolle Gespräche und die besten Absichten darin eingeflossen. Ich bin stolz darauf, dass MLB the Show es gewagt hat, einen Wandel aus dem echten Leben auf das Spiel anzuwenden. Für mich ist dieses Projekt eine großartige Gelegenheit, um die Welt über Frauen im Baseball zu informieren und zu zeigen, dass sie ihre Fähigkeiten auf die nächste Stufe heben können. Ich möchte anderen bei diesem Projekt vermitteln, dass Frauen und Mädchen auch Baseball spielen und dass sie in der Lage sind, in diesem Spiel auf allen Ebenen zu konkurrieren.

Worauf freuen Sie sich am meisten in “Road to the Show: Women Pave Their Way”?

Mollie: Am meisten freue ich mich beim Spiel als weiblicher Charakter in RTTS auf die sich weiterentwickelnden Interaktionen mit Mia Lewis, wenn sie und ich gleichzeitig Karriere machen. Ebenso auf die Art und Weise, wie die Welt im Spiel auf meine Spielerin reagiert, während sie sich zu den großen Ligen hinaufarbeitet.

Ich habe bereits über den neuen Charakter gesprochen, den wir zum RTTS-Erlebnis hinzugefügt haben, wenn man sich für das Spiel als Frau entscheidet. Es gibt jedoch so viele verschiedene Szenen zu entdecken und ihr Karrierepfad kann sich mit jedem Spieldurchlauf ändern. Diese narrative Variation macht mir wirklich Spaß und ich hoffe, dass andere Spieler auch gern ihre eigenen einzigartigen Erlebnisse schaffen werden.

Wir haben auch eine Menge neuer Kommentare, MLB-Netzwerksegmente und andere unterhaltsame Dinge, die sich speziell auf die Spielerin und den eigenen Fortschritt beziehen und für ein fesselndes Erlebnis sorgen, während man Hindernisse auf dem Weg zur Spitze überwindet.

MLB The Show 24 erscheint am 19. März für PS5 und PS4.