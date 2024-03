PM: Enthüllung von 5 Spielen des India Hero Project, die für PlayStation erscheinen (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

PlayStation ist seit über zwei Jahrzehnten ein fester Bestandteil der indischen Gaming-Szene. Im Mai 2023 haben wir mit dem India Hero Project eine ehrgeizige Reise angetreten. Wir wollten die talentiertesten Spieleentwickler Indiens finden und in die Lage versetzen, ihre einzigartigen Visionen mit Gamern auf der ganzen Welt zu teilen. Die Reaktion darauf war spektakulär – eine wahre Lawine an Beiträgen, die die Vielfalt der indischen Kultur, die Innovationen und das Storytelling präsentierten.

Wir freuen uns sehr, heute die erste Kohorte des India Hero Project auf unserer wegweisenden ersten Entwicklerkonferenz in Indien – Develop India – vorstellen zu dürfen. Feiert mit uns ihre Errungenschaften und das spannende Versprechen, das sie für die Zukunft des Gamings darstellen. Das ist nicht nur ein Meilenstein für diese talentierten Entwickler, sondern auch ein großer Schritt für unser Vorhaben, der Welt außergewöhnliche Spielerlebnisse aus Indien anzubieten.

Nachfolgend erfahrt ihr mehr über die anstehenden Spiele, die in Indien für PlayStation entwickelt werden. Und bleibt am Ball, um weitere Informationen zu den Veröffentlichungsterminen zu erhalten.

Entwickler: Big Boot Games

Schießt euch in den Nebel und stürzt euch in einen Wettlauf ums Überleben. In diesem Arcade-Kampf-Rennspiel seid ihr nicht nur ein Meteor, sondern auch eine Naturgewalt. Bahnt euch euren Weg durch ein instabiles Universum voller Wunder und Staunen, während ihr rivalisierende Meteore mit einer beeindruckenden Demonstration von Strategie und Fähigkeiten überlistet, jagt und auslöscht.

Macht euch die Kräfte des Kosmos zunutze, verbessert eure Fähigkeitsstufen und erobert die Rangliste in einem gleichermaßen fesselnden wie unbarmherzigen Erlebnis. Euer Abenteuer erwartet euch auf PlayStation 5, PS VR2 und PC.

Entwickler: imissmyfriends

Fishbowl ist eine Slice-of-Life-Story, die die Spieler auf eine nostalgische und melancholische Reise mitnimmt, auf der die Themen Trauer, Bindungen und Selbstfindung erforscht werden und die in der kulturellen Landschaft des urbanen Indiens angesiedelt ist. Die Welt ist gefüllt mit kunstvoller Pixelgrafik und einem originalen Lo-Fi-Soundtrack, der die Kulisse für unser Spiel bildet. Fishbowl verknüpft eine generationenübergreifende Story und begleitet die Ambitionen von Alo, die ihre erste Stelle in einer neuen Stadt antritt und dabei von zu Hause aus arbeitet.

Eure Entscheidungen im Verlauf des Spiels prägen Alos Weg und führen zu Momenten, in denen ihr mit Alo in einem Monat voller Herausforderungen und Entdeckungen die Vergangenheit noch einmal erlebt und die Gegenwart aufarbeitet. Macht euch bereit für Fishbowl, das bald für PlayStation 5 und PC erscheint und eine spannende Story samt fesselndem Gameplay bietet.

Entwickler: Underdogs Studio

Mukti ist ein storybasiertes First-Person-Erkundungsspiel, das in der faszinierenden Umgebung eines indischen Museums angelegt ist und sich mit einem wichtigen sozialen Problem beschäftigt: dem Menschenhandel. In Mukti begeben sich die Spieler auf eine Erkundungsreise durch die labyrinthartigen Gänge des Museums und decken dabei die schrecklichen Wahrheiten und geheimen Geschichten hinter der Geißel des Menschenhandels auf. Dank reichhaltiger Story und fesselnder Gameplay-Mechaniken lädt Mukti die Spieler dazu ein, sich mit der Wirklichkeit der Opfer und Überlebenden zu befassen, und rückt dieses drängende globale Problem in den Mittelpunkt.

Mukti lässt sich von authentischen Berichten und sorgfältig recherchierten historischen Zusammenhängen inspirieren und will so das Bewusstsein schärfen, zum Nachdenken anregen und zum Handeln motivieren. Jede Interaktion im Spiel ist darauf ausgelegt, Empathie zu wecken, zum Dialog anzuregen und Veränderungen zu bewirken.

Mukti erscheint auf PlayStation 5 und PC und bietet ein beeindruckendes Spielerlebnis, das aufklärt und Mut macht.

Entwickler: Holy Cow Productions

Requital: Gates of Blood ist ein 2D-Side-Scrolling-Action-Plattformer, der von der ägyptischen Mythologie inspiriert ist und in der mystischen Unterwelt von Duat spielt. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Zahrah und reisen durch das Jenseits, um die mächtigen Wächter der Tore der Duat zu besiegen. In einer Reihe von intensiven bosskampfähnlichen Begegnungen treffen die Spieler auf mächtige Götter, Dämonen und Bestien.

Beschreitet vom himmlischen Nil aus den Pfad der Vergeltung und taucht ein in die dunklen und verworrenen Reiche von Duat. Erlebt die fesselnden Interaktionen mit komplett von Hand gezeichneten Charakteren und Umgebungen, während ihr die Geschichte dieser rätselhaften Unterwelt entschlüsselt.

Auf PlayStation 5 und PC durchquert ihr die Tore von Duat und bahnt euch euren Weg durch das Jenseits.

Entwickler: Tathvamasi

Suri: The Seventh Note ist ein 2D-Action-Erkundungsspiel, das vor der bezaubernden Kulisse des mythischen Indiens angesiedelt ist. Eine Welt voller fesselnder, von der indischen Mythologie inspirierter Geschichten, lebendiger Charaktere und mythischer Orte – von den schwebenden Tempeln im Himalaja über die verlorenen Festungen von Rajasthan bis hin zu den uralten Dschungeln in den Westghats und vielen mehr. Das Plattformer-Erlebnis trifft auf eine einzigartige musikalische Dimension, denn die Welt des Spiels läuft nahtlos synchron mit einem mysteriösen Beat.

Entdeckt die Verbindung zwischen dem Rhythmus und dem mystischen Reich Ragamandala, während ihr die Landschaften durchquert und Geheimnisse enträtselt. Diese Reise wird die Spieler in ein Reich entführen, in dem jeder Schritt vom pulsierenden Herzschlag des Spieluniversums untermalt wird.

Macht euch bereit für dieses außergewöhnliche Abenteuer, das bald für PS5 und PC erscheint.

Bleibt am Ball und erfahrt mehr über das India Hero Project und all die Spiele, die gerade entwickelt werden, während wir daran arbeiten, den Spielern auf der ganzen Welt neue Spielerlebnisse zu bieten.