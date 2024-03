PM: Ghost of Tsushima Director‘s Cut erscheint am 16. Mai für PC  (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ghost of Tsushima Director‘s Cut erscheint für PC! Wir bei Nixxes freuen uns, mit dem talentierten Team von Sucker Punch Productions zusammenzuarbeiten, das dieses hochgelobte Action-Adventure mit offener Welt erschaffen hat. Wir sind sehr gespannt darauf, Jins Geschichte einem neuen Publikum zugänglich zu machen und zum ersten Mal einen Titel von Sucker Punch für PC herauszubringen!

Die PC-Version von Ghost of Tsushima Director‘s Cut enthält die Vollversion, die Insel Iki-Erweiterung und den kooperativen Legendenmodus für Online-Multiplayer. Im vergangenen Jahr hat das Nixxes-Team hart daran gearbeitet, die firmeneigene Engine-Technologie von Sucker Punch für PC anzupassen und PC-Features wie frei wählbare Bildraten, eine Vielzahl an Grafikoptionen und Voreinstellungen sowie anpassbare Maus- und Tastatursteuerung zu implementieren.

Dank der Unterstützung von Ultrawide-Monitoren könnt ihr das weitläufige Gelände und die antiken Wahrzeichen mit einem kinoreifen Sichtfeld betrachten. Ghost of Tsushima Director‘s Cut für PC ist vollständig für die Auflösungen in 21:9 und 32:9 optimiert und unterstützt sogar Auflösungen in 48:9 für drei Monitore.

Ghost of Tsushima Director‘s Cut für PC bietet die neuesten leistungsverbessernden Technologien. NVIDIA DLSS 3 und AMD FSR 3 sind mit Optionen zur Hochskalierung und Frame-Generierung verfügbar. Das Hochskalieren mit Intel XeSS wird ebenfalls unterstützt, und falls eure Hardware noch Spielraum hat, könnt ihr NVIDIA DLAA oder FSR 3 Native AA verwenden, um die Bildqualität weiter zu verbessern.

Das Spiel bietet am PC außerdem umfassende Controller-Unterstützung. Nutzt die Steam-Eingabe, um das Peripheriegerät eurer Wahl nach Belieben neu zuzuweisen und anzupassen. Verwendet für ein noch immersiveres Spielerlebnis einen DualSense-Controller von PlayStation mit haptischem Feedback und adaptiven Triggern, damit ihr die Spannung beim Spannen eines Bogens und die Hiebe eures Schwertes spüren könnt.

Ihr könnt Ghost of Tsushima Director‘s Cut jetzt auf Steam und bei Epic Games auf die Wunschliste setzen und vorab kaufen. Wenn ihr das Spiel vorab kauft, erhaltet ihr frühen Zugang zu den folgenden Inhalten im Spiel, wenn es am 16. Mai veröffentlicht wird:

Wir haben den Mitbegründer von Sucker Punch, Brian Fleming, nach seinen Gedanken zur bevorstehenden PC-Version gefragt. Hier sind seine Antworten:

„Wir sind stolz darauf, ankündigen zu können, dass unsere Freunde und Partner bei Nixxes Ghost of Tsushima für PC herausbringen! Es handelt sich hierbei um eine Premiere für Sucker Punch – alle unsere bisherigen Werke sind exklusiv für Konsolen, also sind wir total begeistert über die PC-Version. Nixxes war genau das richtige Team für dieses Projekt. Mit ihnen an Bord wussten wir, dass die Ergebnisse absolut fantastisch werden würden! Und jetzt entschuldigt mich, ich bestelle mir einen Super-Ultrawide-Monitor!“

Für PC-Spieler, die noch nicht mit dem Spiel vertraut sind, ist hier eine Übersicht über alles, was enthalten ist:

Ghost of Tsushima Director‘s Cut ist ein Action-Adventure, das im feudalen Japan spielt. Der Protagonist Jin Sakai wurde als Samurai aufgezogen und ausgebildet. Seine Welt wird erschüttert, als eine Invasion der Mongolen die Samurai-Armee seiner Heimat auf der Insel Tsushima besiegt. Nun steht er vor einer schwierigen Entscheidung: Soll er die Tradition und die Bräuche seiner Kultur ehren und einen Kampf führen, den er nicht gewinnen kann, oder soll er vom Pfad der Samurai abweichen, um die Insel und ihre Bewohner mit allen Mitteln zu beschützen?

Auf seinem Weg, Tsushima zurückzugewinnen, sucht Jin die Hilfe und Unterstützung alter Freunde und muss neue ungewöhnliche Allianzen schmieden. Er muss mit der Tradition brechen, eine neue Art von Krieger werden und das schützen, was von seiner Heimat übrig ist – koste es, was es wolle.

Insel Iki-Erweiterung – In dieser Erweiterung der Geschichte entdeckt Jin neue Orte, Charaktere und Gegner auf einer geheimnisvollen Insel. Die Insel Iki ist ein wildes, gesetzloses Land voller Plünderer und Verbrecher. Jin wird all seine Fähigkeiten einsetzen müssen, um seine Feinde zu besiegen und Iki zu retten.

Legends – Dieses von japanischer Folklore und Mythologien inspirierte Koop-Multiplayer-Erlebnis besteht aus Story-Missionen für zwei Spieler und einem wellenbasierten Überlebenskampf für vier Spieler sowie dem kompetitiven Rivalen-Modus, in dem zwei Teams von je zwei Spielern gegeneinander antreten. Wählt eine von vier einzigartigen Klassen: Samurai, Jäger, Rōnin oder Assassine – und spielt mit Freunden oder über die Online-Spielersuche.

Kurosawa-Modus – Erlebt das Spiel in Schwarz-Weiß mit Filmkörnungseffekten sowie japanischen Dialogen und englischen Untertiteln. Dieser Modus wurde von den Filmen des legendären Regisseurs Akira Kurosawa inspiriert.

Im Namen von uns allen hier bei Nixxes Software und Sucker Punch Productions können wir es kaum erwarten, Ghost of Tsushima Director‘s Cut für PC zu veröffentlichen! Bis zur Veröffentlichung am 16. Mai werden wir weitere Informationen mit euch teilen, wie zum Beispiel die Systemvoraussetzungen.