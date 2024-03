PM: Dragon‘s Dogma 2 angespielt: Wie Capcom der Rollenspielfortsetzung neues Leben einhaucht (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

11 Jahre sind seit der Veröffentlichung von Dragon‘s Dogma, dem Fantasy-Action-Rollenspiel von Capcom, vergangen, und die Fans erwarten mit Spannung die lang ersehnte Fortsetzung Dragon‘s Dogma 2.

Dragon‘s Dogma 2 nimmt alles, was das Original zu einem Kult-Klassiker gemacht hat, und baut auf diesem Fundament auf. Es gibt neue Laufbahnen, mehr Monster, die ihr bekämpfen könnt, mehr Arten, sie zu besiegen, mehr Orte, an die ihr euch wagen könnt, und vor allem mehr Leben in der Welt des Erweckten.

Ich hatte die Gelegenheit, Dragon‘s Dogma 2 zu testen und mit dem Director, Hideaki Itsuno, zu sprechen. Hier sind einige der spannendsten Features, die ich in Dragon‘s Dogma 2 entdeckt habe, sowie einige Zitate des Directors.

Das Erste, was mir bei meinem Abenteuer in Dragon‘s Dogma 2 auffiel, war, wie real sich die Welt anfühlt. Dank der SSD der PlayStation 5-Konsole gab es keine Ladezeiten bei meiner Reise durch die Länder von Dragon‘s Dogma 2, wodurch sich das Abenteuer erheblich fesselnder anfühlte. Ich bin vom ersten Dorf direkt zu den Randgebieten gegangen, in denen es vor Monstern nur so wimmelte, ohne überhaupt zu bemerken, wie weit ich gereist bin, da die Teile der Spielwelt so nahtlos miteinander verwoben sind.

Doch für die Monster funktioniert die Welt genauso. Nachdem ich einen Kampf gegen einen Drachen verlorenen hatte und mich auf die Flucht begab, war ich entsetzt, dass der schuppige Unhold mich noch immer verfolgte, während ich mich auf den Weg zurück ins Dorf machte, wo ich nach Sicherheit suchte.

Natürlich hat sich Itsuno über meine Reaktion darauf gefreut, da es eines seiner Hauptziele war, das Spiel auf aktueller Hardware so lebendig wie möglich zu gestalten.

„Die technischen Einschränkungen des Originals auf PlayStation 3 sorgten dafür, dass Kreaturen irgendwann verschwanden, wenn die Entfernung zu ihnen groß genug wurde. Wir wollten die Innovationen nutzen, damit sich diese Kreaturen wirklich lebendig anfühlen. Wenn ihr also jetzt versucht, wegzulaufen, werdet ihr zurückblicken und erkennen, dass dies nicht mehr so einfach wird wie früher.“

Ich bin aber nicht vor jedem Kampf weggelaufen. Nachdem ich mich mit den Gegnern dieser Welt vertraut gemacht hatte, wurde mir klar, dass das überarbeitete Kampfsystem und die neuen Laufbahnen Dragon‘s Dogma 2 auf ein ganz neues Niveau heben.

Eine besondere Laufbahn ist die der Mystischen Klinge, die Zugriff auf magische Künste und physische Angriffe mit einem Speer mit zwei Klingen ermöglicht. Durch den Einsatz dieser Klasse gegen die vielen Ungeheuer in dieser Welt konnte ich mich nicht nur mit Stärkungen für physische Resistenz verteidigen, sondern auch die Horden mit einfachen Speerschwüngen, Sprintangriffen und telekinetischen Angriffen erledigen, mit denen ich Monster aufheben und werfen konnte. Um zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, könnt ihr ein Monster auf das andere werfen.

Diese Klasse scheint für alle Situationen gewappnet zu sein. Mir gefiel es, dass ich durch den Sprintangriff die Freiheit hatte, sowohl rasch zuzuschlagen als auch gegnerischen Angriffen auszuweichen. Und da man nun mit allen Laufbahnen Ausdauer bewahren kann, während man auf riesigen Monstern steht, fühlte ich mich bereit, jede Herausforderung anzunehmen, die das Spiel für mich bereithielt.

Die Welt von Dragon‘s Dogma 2 ist so groß, dass ich mich sofort verirrte, als ich mich auf den Weg in die Wildnis machte, um nach Abenteuern zu suchen – denn dort liegt die Magie dieses Spiels. Itsuno beschreibt das Spiel als ein wahres Abenteuerspiel, bei dem die Spieler nicht unbedingt vorgegebenen Regeln und Zielen folgen müssen, sondern ihre eigene Geschichte schreiben können.

Auch die KI wurde verbessert. Die Vasallen, eure Verbündeten, sind wesentlich hilfreicher und typischerweise stets während des Abenteuers präsent. Das Vasallensystem funktioniert noch wie im ersten Teil. Sie erledigen immer noch dieselben Dinge, sie sammeln Gegenstände auf, sie helfen euch im Kampf, aber jetzt sind sie noch viel effizienter. Sie waren immer in der Nähe, wenn ich sie brauchte, und es erschien mir mehr als notwendig, sie am Leben zu halten, damit sie mir im Kampf zur Seite stehen konnten. Außerdem weisen sie euch den Weg zu Zielen, wenn ihr euch in der weiten Welt verirrt.

Meine liebsten Ergänzungen bei diesen Gefährten sind die Persönlichkeitsänderungen. Die Vasallen sprechen nun mit euch und auch untereinander. So wirken sie wie echte Charaktere, mit denen ihr mitfühlen könnt, auch wenn ihr sie im Laufe eures Abenteuers wahrscheinlich auswechseln werdet.

Die SSD der PlayStation 5-Konsole ist nicht das einzige Feature, mit dem Dragon‘s Dogma 2 aufgewertet wird. Das Spiel bietet noch mehr Interaktivität im Kampf, wobei die Haptik des DualSense Wireless-Controllers im Mittelpunkt steht. Ob ihr angreift oder getroffen werdet, ihr werdet die Wucht jedes Hiebs durch den DualSense Wireless-Controller spüren.

Dies und mehr könnt ihr erleben, wenn Dragon‘s Dogma 2 am 22. März für PlayStation 5 erscheint.