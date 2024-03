PM: Rise of the Ronin: Was wir bisher über Team NINJAs Open-World-Action-RPG wissen (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Team NINJA liefert euch am 22. März ein exklusives Open-World-Abenteuer für PS5. Für die “Nioh”-Entwickler ist es der nächste große Schritt, wie Präsident Fumihiko Yasuda erklärte. Zum ersten Mal liefert das Studio hiermit eine Open-World-Erfahrung.

Als Ronin – einem herrenlosen Samurai – bestimmt ihr euer Schicksal ganz allein. Wie sich die Geschichte entwickelt, ist von euren Entscheidungen abhängig. Oft werdet ihr vor die Wahl gestellt, eine wichtige Figur entweder umzubringen oder zu beschützen.

Das Aussehen des Hauptcharakters könnt ihr in einem Editor individuell anpassen. Sowohl das Gesicht mitsamt Haaren, die Körperstruktur als auch die Stimme lassen sich verändern.

Exklusiver Podcast zu Rise of the Ronin

Moderator Gregor Kartsios (u. a. Rocket Beans TV) und seine prominenten Gäste Hiro Yamada, Etienne Gardé und Marco Risch sprechen tauchen in die historisch inspirierte, offene Welt der Bakumatsu-Zeit ein und sprechen über das tiefgründige Kampfsystem und die fesselnde, dynamische Story. Nach der Veröffentlichung können die Episoden gleich hier auf dem Blog oder überall, wo es Podcasts gibt, angehört werden.

Die Handlung findet im Jahr 1863 in Japan statt. Nachdem die schwarzen Schiffe des Westens aufgetaucht sind, bricht im Land das Chaos aus. Krieg, Seuche und politische Unruhen plagen die Bewohner. Ihr als namenloser Krieger ohne Meister müsst das Land der aufgehenden Sonne retten.

Drei politische Gruppen streben zu dieser Zeit nach Macht:

Anti-Shogunat-Kräfte: Wollen die Autorität des Kaisers wiederherzustellen. Pro-Shogunat-Kräfte: Sie verteidigen die zentralisierte Herrschaft mit allen Mitteln und wollen dadurch die aktuelle politische Ordnung beschützen.

Westliche Kräfte: Dahinter stecken Mächte aus Amerika und Europa, die gemeinsam die Akzeptanz für den Außenhandel und den allgemeinen Wandel vorantreiben möchten.

Fragt ihr euch, was mit Shogunate gemeint ist? So bezeichnet man den Haushalt und den Verwaltungsapparat des Shōgun, einem Anführer des Kriegeradels der Samurai. Die verschiedenen Shogunate regierten Japan mehrere Jahrhunderte. Selbst heute ist ihr Einfluss noch zu spüren.

Ein paar Eindrücke vom Setting verschafft euch der Enthüllungstrailer aus dem September 2022:

Anders als bei “Nioh” und “Wo Long: Fallen Dynasty” stehen dieses Mal Schwierigkeitsgrade zur Auswahl – drei Stück genaugenommen. Damit will Team NINJA den Titel möglichst vielen Spielern zugänglich machen.

Das sind die Spielmodi:

Wie ihr es von Team Ninja kennt, dürfte das Kampfsystem erneut das Highlight darstellen. Komplex, aber dennoch zugänglich, sollen die Schwertkämpfe ausfallen. Hierbei wird jeder Spielstil bedient, wobei sowohl Nah- als auch Fernkämpfer ihren Spaß haben.

Das breitgefächerte Waffenarsenal setzt sich aus Katanas, Doppelklingen, Schusswaffen, Bögen und vielem mehr zusammen. Etwas ausgefallener sind der Greifhaken als Waffe und die Feuerrohre zum Flammen verschießen. Abwechslung ist also gesichert.

Zwischen drei Kampfstilen dürft ihr jederzeit wechseln: Ten (Himmel), Chi (Erde) und Jin (Mensch).

Jeder Feind und auch ihr selbst habt eine sogenannte Ki-Anzeige. Sobald die des Gegners aufgebraucht ist, könnt ihr ihm kritischen Schaden zufügen. Ist wiederum eure eigene Anzeige aufgebraucht, müsst ihr defensiver kämpfen.

Ebenfalls nützlich ist der Greifhaken. Damit könnt ihr nicht nur höhergelegene Flächen erreichen: Nutzt dieses Tool, um Gegner heranzuziehen oder Fässer mit Schießpulver auf sie zu schleudern.

So sieht die Steuerung im Kampf aus:

Die Entwickler erklären euch im folgenden Video ganz genau, was ihr mit den Waffen anstellen könnt, welche Kampfstile enthalten sind und auf welche Gegnerarten ihr trefft.

Was ihr in der offenen Spielwelt so erledigen könnt, seht ihr in der unterhalb eingebundenen World Vignette. Nicht nur zu Fuß, sondern auch mit dem Pferd könnt ihr die Umgebung erkunden. Wollt ihr euch die verschiedenen Gebiete lieber aus der Luft anschauen, steht euch ein Gleiter zur Verfügung. Damit ihr euch schnell fortbewegen könnt, haben die Entwickler übrigens mehrere Schnellreisepunkte auf der Karte eingefügt.

Ihr müsst übrigens nicht zwingend alleine spielen. Alternativ könnt ihr euch online mit bis zu drei Freunden zusammenschließen – ein aktives PS-Plus-Abo vorausgesetzt. PVP-Gefechte gibt es wiederum nicht.

Vorbestellungen sind seit Dezember möglich. Entscheidet ihr euch dazu, kriegt ihr folgende Preorder-Boni:

Die Standard-Edition kostet 79,99 Euro. Seid ihr an zusätzlichen Inhalten interessiert, wäre vielleicht die Deluxe Edition das Richtige für euch. Hier beträgt der Preis 89,99 Euro. Enthalten sind hier folgende Dinge:

Könntet ihr noch einen neuen PSN-Avatar gebrauchen? Auf der PlayStation-Seite stehen drei Avatare von wichtigen Charakteren des Spiels kostenlos zum Download bereit.

Der Release von “Rise of the Ronin” findet am 22. März dieses Jahres statt. Ausschließlich PS5-Spieler kommen in den Genuss des Open-World-Action-RPGS von Team NINJA.