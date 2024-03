PM: Helldivers 2 – Die besten Tipps und Tricks für den Koop-Shooter (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Seit dem 8. Februar stürzt sich die Community von “Helldivers 2” in spaßige Koop-Schlachten auf fernen Planeten. Gemeinsam mit bis zu drei Spielern ballert ihr euch durch die Galaxie. Alleingänge sind möglich, doch im Team macht es deutlich mehr Spaß – und ist vor allem einfacher.

An Action mangelt es definitiv nicht, doch es kommt auch auf Taktik an! Vor allem auf den höheren Schwierigkeitsgraden kommt ihr mit stupider Schießerei nicht weit. Geht also mit Bedacht vor und legt euch eine Strategie zurecht.

Welche Dinge ihr auf dem Schirm haben solltet, um fortan noch mehr Spaß beim Rumballern zu haben, erfahrt ihr nachfolgend.

In jeder Mission gibt es viel mehr zu erledigen als nur das Hauptziel! Das werdet ihr feststellen, während ihr durch die Umgebung streift. Erledigt so viele Unterziele wie möglich, um die maximale Belohnung mitzunehmen. Dabei stößt ihr immer wieder auf Sehenswürdigkeiten, die ihr gründlich untersuchen solltet. Hier befinden sich meist wertvolle Vorräte und manchmal auch eine coole Waffe.

Besonders lohnend ist die Nebenaufgabe, die auf der Map blau markiert ist. Erledigt ihr sie, profitiert ihr von einem Vorteil. Zum Beispiel deckt der Radarturm die gesamte Map auf.

Ein Klassensystem gibt es in “Helldivers 2” nicht. Daher ist es sinnvoll, euch vor dem Start einer Mission mit euren Freunden abzusprechen. Ihr solltet nämlich möglichst unterschiedliche Ausrüstung haben, um optimal für den Kampf gewappnet zu sein. Einer könnte sich auf schwere Rüstungsteile konzentrieren, einer als Ingenieur agieren und einer als Unterstützer für dauerhaften Nachschub sorgen.

Die Arrowhead Game Studios haben sich die ein oder andere Sache ausgedacht, um eine gewisse Herausforderung zu bieten. So ist beispielsweise Friendly Fire aktiv, weshalb ihr bei Unachtsamkeit eure Teammates eliminieren könntet. Habt das immer im Kopf! Passt also auf, wo ihr hin schießt und steht euren Kollegen nicht im Weg herum.

Aber nicht nur eure Teammates können euch abschießen, sondern auch eure eigenen Geschütztürme. Platziert sie also nur vor euch und achtet stets darauf, hinter ihnen zu bleiben.

Weiter erschwert wird das Spielerlebnis durch ein Zeitlimit. Lasst euch bestenfalls nicht zu viel Zeit pro Mission. Denn je mehr Zeit ihr übrig habt, desto mehr EPs bekommt ihr.

Gleich zu Beginn im Tutorial erlernt ihr den Dive-Move. Dieser Hechtsprung kann euch an verschiedenen Stellen im Spiel das Leben retten. Übt ihn also fleißig! Ihr weicht damit verschiedensten Nah- und Fernkampfangriffen geschickt aus. Zudem seid ihr in der Bauchlage ein kleineres Ziel für den Gegner, habt ein stabileres Aim und Explosionen verursachen weniger Schaden.

Euer Charakter wirft beim Nachladen die übrig gebliebenen Kugeln des Magazins weg. Daher solltet ihr nicht zu oft nachladen. Ihr verliert also keine Munition, wenn ihr bei leerem Magazin nachlädt, aber es dauert dafür relativ lange. Deswegen ist es sinnvoll, bei der letzten Patrone im Gewehr nachzuladen. So ladet ihr schneller nach und behaltet zudem die letzte Kugel, da sie sich schon im Lauf befindet.

Falls ihr es euch einfach nicht abgewöhnen könnt, ständig nachzuladen: Nutzt die Schrotflinte mit Röhrenmagazin, sobald ihr sie freigeschaltet habt. Hier ist es unmöglich, wertvolle Munition zu verschwenden.

Jede Waffe lässt sich im Kampf individuell einstellen. Sowohl den Feuermodus, die Aufsätze als auch andere Modifikationen könnt ihr wechseln. Haltet einfach die Quadrat-Taste gedrückt, um diese Einstellungen vorzunehmen.

Zwar spielt ihr einen Third-Person-Shooter, doch ihr könnt die gegnerischen Insektenhorden auch aus der Ego-Ansicht abballern! Drückt dafür einfach die R3-Taste, während ihr im Visier seid.

Zwei verschiedene Gegnerarten bekämpft ihr auf eurer Reise als Supersoldat: Die Terminiden (Insekten) und die Roboter. Gegen beide Gruppen müsst ihr völlig unterschiedlich vorgehen. So ist Feuer besonders effektiv im Kampf gegen die Terminiden, während die Roboter anfällig für Energie- und Laserwaffen sind.

Nicht vergessen dürft ihr die Panzerung. Für manche Feinde braucht ihr besonders viel Feuerkraft, um sie zu besiegen. Mindestens einer im Team sollte also eine schwere Waffe dabei haben, um den Panzer zu durchbrechen.

Eine Waffen-Empfehlung: die Autokanone! Es ist die Supporter-Waffe mit den besten Werten, und sie ist so ziemlich gegen alle Gegnerarten effektiv.

Wusstet ihr, dass sich die Temperatur eines Planeten auf bestimmte Waffen auswirkt? So verlangsamen besonders kalte Landschaften die Feuerrate mehrerer Standardwaffen. Eine Laserwaffe profitiert wiederum von der Kälte, weil sie dadurch nicht so schnell überhitzt.

Vermeidet es unbedingt, in die nervigen Büsche hineinzulaufen, die sich überall in der Umgebung befinden. Sie behindern euch beim Laufen und können daher durchaus euer Ende bedeuten, wenn euch ein Haufen Gegner verfolgt.

Weniger schlimm sind Felsbrocken. Steht ihr vor einem und ein großer Monster-Bug stürmt auf euch zu, müsst ihr nur im richtigen Moment zur Seite springen. So rennt er voll mit dem Kopf gegen den Fels, was ihm Schaden zufügt.

Teamplay zahlt sich aus! Sofern ihr Spritzen besitzt, könnt ihr damit nicht nur euch selbst, sondern auch jederzeit einen Teamkameraden heilen. Geht dazu einfach zu ihm hin und drückt die X-Taste, die euch auf dem Bildschirm extra angezeigt wird.

Stims füllen nicht nur eure Gesundheit auf! Gleich dazu erhaltet ihr einen kurzen Geschwindigkeitsboost, was ihr nutzen könnt, um Gegnern zu entfliehen. Außerdem erleidet ihr für kurze Zeit keinen Fallschaden. Kurz nach der Heilung könnt ihr also bedenkenlos einen Abhang hinunterspringen, ohne Damage befürchten zu müssen.

Landet eine Granate vor euren Füßen, müsst ihr euch nicht unbedingt in Sicherheit bringen. Stattdessen könnt ihr sie wegtreten, wenn ihr nah dran seid. Das funktioniert sowohl bei Granaten eurer Gegner als auch von euren Freunden.

Was die Einstellungen angeht, solltet ihr zwingend das Fadenkreuz dauerhaft sichtbar machen. So könnt ihr auch aus der Hüfte präzise feuern, wobei ihr eine bessere Übersicht habt.

Des Weiteren empfehlen wir euch und euren Freunden, den Kompass einzuschalten. So habt ihr auf euren Missionen dauerhaft eine Orientierungshilfe.

Ebenso hilfreich: Den Zielmodus merken, indem ihr auf “pro Waffe” umschaltet. Bei so ziemlich jeder Waffe ist entweder die Ego- oder die Third-Person-Ansicht nützlicher. Ihr werdet also stets eine der beiden Ansichten bevorzugen. Damit ihr nicht immer wieder umschalten müsst, ist diese Option da.

Nun wisst ihr alles Wichtige, um in “Helldivers 2” noch mehr Spaß zu haben. Berücksichtigt diese Elemente, verinnerlicht die Steuerung und erobert alle feindlichen Planeten!