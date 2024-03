Breachway: Über 100.000 Wunschlisteneinträge, EA-Start diesen Monat

PC

Das Deckbuilding-Roguelite-Strategiespiel Breachway vom rumänischen Entwickler Edgeflow Studio darf sich übner einen Meilenstein freuen: Kurz vor dem Start in den Early Access am 22. März haben den Titel nun mehr als 100.000 Spieler ihrer Steam-Wunschliste hinzugefügt. Die Schallmauer des von Hooded Horse gepublishten Games wurde nach dem letzten Steam Next Fest durchbrochen, als Breachway zu den 50 am meisten gespielten Titeln zählte. Und es standen immerhin über 1.000 während des Events zur Verfügung. Falls ihr die Demo verpasst habt, könnt ihr sie immer noch spielen. Den Release-Date-Trailer könnt ihr euch unter dieser News nochmal anschauen.