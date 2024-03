PM: WE ARE FOOTBALL 2024: Das ultimative Fußball-Management-Erlebnis (Handy Games)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Giebelstadt, Deutschland. 4. März 2024: Heute beginnt eine neue Ära im Fußballmanagement, denn WE ARE FOOTBALL 2024 kommt in die digitalen Regale von STEAM, EPIC, und GOG zum Preis von $39.99 / €39.99 / £34.99. Entwickelt von den Machern der legendären Anstoß und EA SPORTS Fußball Manager Serie, revolutioniert dieses Spiel das Genre mit seinem Fokus auf Managementfunktionen und schnellem Spiel.

Mit WE ARE FOOTBALL 2024 tauchen die Spieler in die dynamische Welt des Fußballs ein, in der sie entweder die Leitung eines bestehenden Vereins übernehmen oder ihren eigenen von Grund auf neu aufbauen können. Egal, ob ein Männer- oder ein Frauenteam, die Spieler durchleben die Höhen und Tiefen des Fußballs um ihren Namen in die Vereinsannalen einzutragen.

WE ARE FOOTBALL 2024 bietet eine immersive 3D-Spiel-Engine, die es Managern ermöglicht, das Geschehen auf dem Spielfeld nicht nur zu verfolgen, sondern manchmal auch durch Anweisungen direkt zu beeinflussen. Von der Simulation von Spielen über Jahrzehnte hinweg bis hin zum Erleben von Spielen im Konferenzmodus - die Möglichkeiten sind endlos. Erlebe Spielhighlights, analysiere Tore und genieße eine umfassende Saisonzusammenfassung wie nie zuvor.

Aber das ist noch nicht alles was WE ARE FOOTBALL 2024 zu bieten hat. Mit einer Vielzahl an Funktionen, einschließlich eines leistungsstarken externen Editors, lässt sich jeder Aspekt des Spiels an die eigenen Vorlieben anpassen. Vom Ligasystem bis zu den Spielerattributen bietet das Spiel über 100 Optionen und Schwierigkeitseinstellungen, die jedem Spieler ein maßgeschneidertes Erlebnis garantieren.

Die wichtigsten Features sind:

WE ARE FOOTBALL 2024 ist nicht nur ein Spiel, sondern eine Liebeserklärung an das Fußballmanagement. Mit umfassenden Funktionen und beeindruckender Spieltiefe ist es an der Zeit, den Nervenkitzel des Fußballs zu erleben.

Bist du bereit, dein Team zum Ruhm zu führen? Tauche ein in WE ARE FOOTBALL 2024 und schreibe Fußballgeschichte.

WE ARE FOOTBALL 2024 ist jetzt erhältlich auf STEAM, EPIC, und GOG für $39.99 / €39.99 / £34.99.

Weitere Informationen findest du auf der offizielle Website und unserem PRESSKIT.

WE ARE FOOTBALL 2024 wird von Winning Streak Games entwickelt, von HandyGames veröffentlicht und unterstützt durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimapolitik mit Bundesmitteln für Videospiele.

Über Winning Streak Games

Winning Streak Games mit Sitz in Köln ist ein Spieleentwicklungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung komplexer Simulationsspiele für den globalen Markt spezialisiert hat. Sie konzentrieren sich auf mittelgroße Projekte und legen Wert auf die Zusammenarbeit mit ihren Spielern. Im Mittelpunkt ihrer Philosophie steht die aktive Suche nach dem Input der Spieler, um kontinuierliche Verbesserungen voranzutreiben und fesselnde neue Spielinhalte einzuführen.

