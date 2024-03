PM: Die Vorbereitung auf Final Fantasy VII Rebirth – Wer ist Zack Fair und was passiert mit der Timeline? (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Final Fantasy VII Remake und Final Fantasy VII Rebirth sind zwei meisterhafte Neuerzählungen des klassischen PlayStation RPGs von 1997. Final Fantasy VII Rebirth ist der zweite Eintrag im Remake-Projekt und setzt da an, wo der letzte Titel aufhörte, um euch hoffentlich Antworten auf Fragen zu liefern, die darin gestellt wurden. Dabei ist diese neue Fortsetzung nicht nur eine nostalgische Erfahrung für Veteranen des 90er-Originals, sondern auch ein von Square Enix perfekt gestalteter Einstiegspunkt für Frischlinge, die Cloud und Co begleiten wollen.

Unabhängig von allem ist das Remake-Projekt voller interessanter Geschichten, bunter und vielfältiger Charaktere und einer reichen Geschichte. Hier reflektieren wir die Geschichte wie sie bisher lief, sehen uns an, wo sich Final Fantasy VII Remake vom Original unterscheidet, und fragen uns, was mit den Geheimnissen ist, die es uns hinterlässt.

Final Fantasy VII Remake hat uns auf einen Ausflug in eine Welt voller Erinnerungen mitgenommen: angefangen mit Clouds erster Mission an der Seite der Ökoterroristengruppe Avalanche bis zum Ende, bei dem das Team die stählernen Himmel von Midgar verlässt. Aber in der gesamten Geschichte passieren die Dinge etwas anders als im Original von 1997, FFVII, und folgen eher dem Thema des angekündigten Widerstands gegen das Schicksal durch unseren Antagonisten Sepiroth.

Das zeigt sich umso mehr in der Konfrontation unserer Charaktere mit Whipsers, den geisterhaften Kreaturen, die dagegen kämpfen, dass wir von der ursprünglichen Timeline abweichen. Aber die Whispers versagen auch immer wieder, sodass bestimmte Charaktere anders dargestellt werden, als im Original-Spiel. Einer dieser Charaktere ist Clouds Verbündeter Zack Fair.

Er steht Seite an Seite mit Cloud in Sachen Game Art für Final Fantasy VII Rebirth, aber wer ist dieser mysteriöse Typ? Zack ist einer der essenziellen Charaktere im Mythos der Serie, weil er ursprünglich den Anstoß für die Legende des Haupt-Charakters Cloud Strife gab, bevor das eigentliche Spiel begann. Im Prequel-Spiel Crisis Core: Final Fantasy VII und dem Original von 1997 ist Zack Fair eine Art großer Bruder und Inspiration für Cloud. Dieser Kamerad war eine essenzielle Stütze für ein Mädchen, mit dem er eine schicksalhafte Begegnung hatte, Aerith Gainsborough, und bezeugte Sepiroths Fall.

Im Original Final Fantasy VII geht Zack zugrunde, als er einen hilflosen Cloud vor einem Angriff der Truppen von Shinra rettet. Das Ende von Final Fantasy VII Remake zeigt uns ein anderes Ende für den gefallenen Soldaten: hier trägt er den verletzten Cloud selbst nach Midgar, nachdem er die Shinra-Truppen besiegen konnte – und hüllt damit die abweichende Timeline des Remakes in noch mehr Geheimnisse.

Das Final Fantasy VII Remake: Episode Intermission ist eine Extra-DLC-Episode für Final Fantasy VII Remake. Der Titel spielt zwischen Remake und Rebirth und bietet eine Verbindung zu einem der neuen Teammitglieder in Rebirth, Yuffie Kisaragi. Gemeinsam mit ihrem Wutain-Ninja-Kollegen Sonon Kusakabe begibt sie sich auf die Mission, Shinra zu infiltrieren um das ultimative Materia zu stehlen und Wutai zu Ehre und Ruhm zurückzubringen.

Natürlich ist nichts so einfach. Sonon stirbt, als er sich aufopfert, um Yuffie auf der Mission zu retten. Die junge Wutain kann nichts anderes tun als Midgar auf einem Chocobo zu verlassen, um Mitstreiter für ihre neue Mission zu finden: Shinra zu besiegen. Sie weiß noch nicht, dass sie sich damit auf den Weg gemacht hat, unsere Helden rund um Cloud zu treffen.

Diese Ergänzung bringt uns nicht nur einen neuen Charakter, sondern auch die neue Synergy Ability, eine neue Spielmechanik, die in Rebirth auftaucht. Charaktere können jetzt Syngerie nutzen, um als Team anzugreifen und einen Gegner gleichzeitig anzugreifen. Damit verteilen sie durch Teamattacken auch noch extra Schaden.

In Rebirth ändert sich der Weg unserer Helden von Freiheitskämpfern gegen Shinra zu Verfolgern von Sepiroth, der eine Macht sucht, an der die Welt zugrunde gehen würde. Damit haben sich nicht nur die Risiken entwickelt, sondern auch das Gameplay. Rebirth stellt euch eine viel größere Welt außerhalb von Midgar vor, die im Remake-Universum für Spieler für wesentlich weniger lineare Abenteuer zur Verfügug steht.

Es gibt Unmengen an Quests, zusätzlichen Inhalten und anderen World-Intel-Ziele, die ihr in unterschiedlichen, erforschbaren Bereichen angehen könnt. Charaktere können besonders schnell auf einzigartigen Chocobos reiten, die am besten in unterschiedlichen Biomen zurecht kommen. Neben diesen Ergänzungen kommen auch neue spielbare Charaktere dazu wie Yuffie, Red XIII und Cait Sith, die FFVII Rebirth bis an die Nähte mit neuen Inhalten für euch füllen.

Die Kultgeschichte geht weiter – auf großen Wegen in Final Fantasy VII Rebirth. Betretet eine größere, neu gedachte Welt von Final Fantasy: ab heute für PlayStation 5.