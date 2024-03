PM: PlayStation Stars-Kampagnen und digitale Sammlerstücke für März 2024 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

PlayStation Stars-Mitglieder! In diesem Monat gibt es weitere spannende Kampagnen – vom Sammeln von Punkten in hochgelobten Titeln bis hin zum Feiern preisgekrönter Spielereihen und der Lieblingsspiele der Fans. Sehen wir uns die Kampagnen an, die euch im März erwarten.

Erhältlich ab 7. März

Seid ihr bereit für eine Herausforderung? Spielt Marvel’s Spider-Man 2 und verdient euch die “Exterminator”-Trophäe. Anschließend könnt ihr das digitale Sammlerstück “Symbiote Canister” freischalten.

Symbiote Canister

Erhältlich ab 15. März

MLB The Show 24 steht vor der Tür. Spielt MLB The Show 24 vor dem 31. Juli auf PS4 oder PS5, um die PS Stars-Kampagne abzuschließen und euer digitales Sammlerstück “MLB The Show 24 | Slugger” zu erhalten.

MLB The Show 24 | Slugger

Herzlichen Glückwunsch zum 20-jährigen Jubiläum, Far Cry! Feiert die preisgekrönte Spielereihe mit den digitalen Sammlerstücken “Boomer” oder “Chorizo”. Spielt eines der unten aufgeführten Spiele, um euer digitales Sammlerstück freizuschalten. Viele dieser Titel sind Teil der Ubisoft+-Klassikersammlung.

Boomer, erhältlich ab 19. März

Chorizo, erhältlich ab 24. März

Erhältlich ab 21. März

Feiert die perfekte Mischung aus Musik und Gaming. Spielt einen dieser musikalischen Titel, um euer digitales Sammlerstück zu erhalten.

Melancholy and the Finite Sadness

PlayStation Plus-Spielekatalog: Unverzichtbare Spiele diesen Monat | Prämie: 50 Punkte

Erhältlich ab 1. März

Im PlayStation Plus-Spielekatalog stehen sechs Titel im Mittelpunkt. Egal, ob ihr zum ersten Mal in die Spiele eintaucht oder diese beliebten Titel noch einmal spielt: Spielt ihr eines der folgenden Spiele, erhaltet ihr 50 Punkte.

Prämie: 50 Punkte

Erhältlich ab 5. März

SIFU ist eines der monatlichen PlayStation Plus-Spiele. Testet eure Fähigkeiten und belohnt eure Ausdauer. Probiert eines der Spiele dieses Monats aus und erhaltet 50 Punkte.

Öffnet die PlayStation App, um euch alle PS Stars-Kampagnen des Monats anzusehen. Noch kein PlayStation Stars-Mitglied? Hier erfahrt ihr mehr über PlayStation Stars und könnt Mitglied werden – kostenlos.