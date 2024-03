GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 9/2024 und Ausblick auf KW 10/2024

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 9: Rückblick von Montag, 26. Februar, bis Sonntag, 3. März 2024

Spiele-Checks

Wieder eine Check-freie Woche! Nächste Woche sollte es aber wieder besser aussehen.

Die Übersicht über alle bisher erschienenen Spiel-Checks findet ihr hier.

Erweiterte Such- und Filtermöglichkeiten zu Spiele-Checks findet ihr auf spielechecks.de.

Ihr könnt im Kommentarbereich dieser News gerne Spiele vorschlagen, zu denen ihr einen Check auf GamersGlobal lesen möchtet. Und wer weiß, vielleicht wird euer Vorschlag tatsächlich einmal zu einem Check?!

User-Artikel

Mega Man

Ein Retro-Trip an das Ende der 1980er Jahre gefällig? Corlagon nahm euch in seinem Mega Man -Artikel mit in eine Zeit, in der das NES die angesagte Konsole war.



In der neuen Serie "Timberwolf's Year of Shame" versucht Timberwolf76 seinen Pile of Shame abzuarbeiten. In der ersten Folge ging es um Beyond Good and Evil, das mittlerweile auch schon über 20 Jahre (!) auf dem Buckel hat.

Die Übersicht aller erschienenen User-Artikel findet ihr hier.

Vermischtes

Ausblick auf KW 10

Informanten-Infos: TheLastToKnow haut noch einmal etwas raus. Freut euch auf den abschließenden zweiten Teil der Indiana-Jones-Versoftungen sowie auf einen Check zu The Adventures of the Black Hawk.

Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie kann ich mitmachen?

Ihr möchtet selbst auch einen User-Inhalt erstellen? Dann sollte eure erste Station das "User-Inhalte erstellen-Tutorial" von SupArai sein, das euch alles Wichtige für den Einstieg erklärt.

Um mit möglichst wenig Aufwand erste Spiele-Inhalte auf GamersGlobal zu veröffentlichen, könnt ihr auch bei der monatlichen "Das spielen unsere User"-Galerie mitwirken. Dies geht kinderleicht mit diesem Online-Formular. Viel Spaß!