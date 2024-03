505 Games schließt Büros in Deutschland, Spanien und Frankreich

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der italienische Publisher 505 Games hat seine Niederlassungen in Deutschland, Spanien und Frankreich geschlossen. In deren Zuständigkeitsbereich fiel vor allem Marketing und Kommunikation. Dieser Schritt kommt nicht überraschend, nachdem der Eigentümer Digital Bros. im November 2023 angekündigt hatte, sich von einem Drittel der Mitarbeiter trennen zu wollen. Es handelt sich um eine Restrukturierung und Neuausrichtung des Unternehmens, in deren Rahmen vor wenigen Tagen auch alle Rechte am Control-Franchise an Remedy verkauft wurden.

505 Games wurde 2006 in Mailand gegründet und ist unter anderem Publisher von Brothers - A Tale of Two Sons und Bloodstained - Ritual of the Night.