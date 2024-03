Greedfall 2: Early Access ab Sommer // Trailer

PC Xbox X PS5

Publisher Nacon präsentierte vor wenigen Tagen im Rahmen des hausinternen Livestreams Nacon Connect 2024 in Verbindung mit einem interaktivem Twitch-Livestream des Entwicklungsstudios Spiders neue Informationen zu Greedfall 2 - The Dying World. Den in diesem Zuge veröffentlichten Rendertrailer könnt ihr euch unter dieser News anschauen.

Die Entwickler haben des Weiteren die Gelegenheit genutzt, neue Details zum Nachfolger des 2018 erschienenen Rollenspiels Greedfall (Spiele-Check von Vampiro) zu präsentieren. Im Kern ist es die Absicht des Teams, die grundsätzlichen Qualitäten und das Spielgefühl des Vorgängers beizubehalten. Ein noch größerer Aspekt soll aber die Erkundung der Spielwelt werden, aus diesem Grund wird der Umfang auch deutlich zunehmen. Konkret ist der Handlungsort der gesamte Kontinent Gacane, zu dem als kleiner Teil auch die Insel Teer Fradee gehört, die euch eventuell aus dem ersten Teil bekannt ist. Das Spiel ist dabei erneut nicht als Open World angelegt, sondern in entsprechende größere Regionen und Nationen unterteilt. Die Malichor-Plage breitet sich aus und viele Kriege und Machtkämpfe zerren an Bewohnern und der Welt an sich. Der von Euch gespielte Charakter gehört zu den Ureinwohnern und einem wichtigen Stamm von Teer Fradee, der im ersten Teil allerdings keine Rolle spielte. Allgemein wird es neben bekannten Fraktionen viele neue geben. Ein anderer wichtiger Punkt ist die Änderung des Kampfsystems. So werden die bis zu drei Begleiter nicht mehr selbstständig agieren sondern, einem deutlich taktischeren Ansatz folgend, ebenfalls von euch gesteuert. Die Handlung des Spiels beinhaltet diverse Entscheidungen. Dadurch wird es möglich sein, dass Begleiter euch verlassen oder mit eurer Hauptfigur eine romantische Beziehung eingehen. Auch Auswirkungen auf den nicht linearen Verlauf der Geschichte inklusive verschiedener Enden wurden von den Entwicklern versprochen.

Um die Änderungen bestmöglich weiter entwickeln zu können, soll das Spiel im kommenden Sommer in den Early Access starten. Die erste Version wird dabei die ersten Kapitel der Hauptquestreihe sowie die ersten Begleiter enthalten. Die Spielwelt erstreckt sich über die drei Gebiete Teer Fradee, Olima und Uxantis und stellt ungefähr ein Viertel des geplanten Umfangs dar. Das Feedback der Community berücksichtigend, sollen dann iterativ weitere Komponenten Schritt für Schritt hinzukommen. Speicherstände der einzelnen Versionen werden dabei nicht kompatibel zueinander sein.

Die finale Version soll für PC, PS5 sowie Xbox Series X/S erscheinen. Im Stream wurde nicht auf ein Veröffentlichungsdatum eingegangen. Aufgrund des Early Access ist mit einem Release vor 2025 aber nicht zu rechnen.