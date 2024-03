No Rest for the Wicked: Spiel der Ori-Macher erscheint am 18. April

PC Xbox X PS5

Eine der interessantesten Ankündigungen bei den Game Awards letzten Dezember war No Rest for the Wicked. Das Action-RPG der Moon Studios (Ori and the Blind Forest) erscheint am 18. April im Early Access auf Steam. In einer knapp halbstündigen Präsentation gab es diese Woche weitere Informationen zum Titel. So wird es ausschließlich eine Steuerung mit Tastatur beziehungsweise Gamepad geben und keine Point-and-Click-Steuerung. Das Kampfsystem ist dabei inspiriert von Spielen wie Dark Souls statt von Rollenspielen mit ähnlicher Perspektive wie Diablo 4. Anders als bei Souls-Spielen werden besiegte Gegner aber nach einem Tod der Spielfigur nicht wieder aufstehen. Die Welt ist nicht prozedural generiert und es gibt einen Tag/Nachtwechsel, sowie dynamisches Wetter.

Das erste Update nach der Veröffentlichung im Early Access soll einen Multiplayer-Modus beinhalten. Für das zweite Update ist es geplant, neue Regionen und Gegner hinzuzufügen. Danach folgt dann die Version 1.0, die auch für Playstation 5 und Xbox-Series-Konsolen umgesetzt werden soll.