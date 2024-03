PM: Cricket Through The Ages schlägt PC- und Switch-Usern hart auf die Rübe! (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Cricket Through The Ages schlägt PC- und Switch-Usern hart auf die Rübe!

1. März 2024 – Der schlägerschwingende Entwickler Free Lives (Broforce, Terra Nil, Gorn) und der Ballwurf-Publisher Devolver Digital sind stolz darauf, Cricket Through the Ages heute für PC und Nintendo Switch veröffentlicht zu haben.

Schwingt den Cricketschläger, werft Bälle, lernt die enge Verbindung zwischen der Entwicklung unserer Spezies und Cricket kennen und erlebt die physikalischen Wunder, die sich entfalten, wenn man mit einem Stück Holz auf etwas schlägt.

Vor mehr als tausend Jahren stand die Menschheit kurz davor auszusterben. Eine Rettung schien unmöglich und das Ende nah. Doch dann wurde Cricket erfunden!

Bislang war der Titel nur auf Smartphones verfügbar – doch nun können Spieler und Spielerinnen diese epochale Geschichte von Schlägern und Bällen auch auf anderen Plattformen genießen.

Begebt euch alleine, oder zu zweit auf eine wilde Reise durch diese zu 100% akkurate Darstellung der Menschheitsgeschichte in Cricket Through the Ages – das es seit heute für PC und Nintendo Switch gibt.