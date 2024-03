Terminator - Survivors startet am 24. October 2024 in den Early Access

PC Xbox X PS5

Mit einem neuen Render-Trailer gab Publisher Nacon bekannt, dass Terminator - Survivors zum 40. Jubiläum des ersten Terminator-Films in den Early Access starten soll.

Terminator - Survivors entsteht bei dessen internen Team Nacon Milan Studio und ist ein Open-World-Surivival-Titel, der solo oder im Koop gespielt werden kann. Ihr erkundet auf der Suche nach Ressourcen durch das postapokalyptische Ödland, in das Skynet die Welt verwandelt hat. Dabei werdet ihr nicht nur gegen Maschinen kämpfen, sondern auch gegen andere Fraktionen, die ebenfalls Nachschub aufspüren wollen. Der Marketing-Satz "Setzt euch gegen die Maschinen zur wehr, baut den Widerstand auf" deutet auch an, dass es wie in vielen anderen Survival-Titeln eine Basenbau-Komponente geben könnte.

Der Early-Access-Launch erfolgt am 24. Oktober 2024 zunächst nur auf Steam, Versionen für PS5 und Xbox Series X sollen später folgen.