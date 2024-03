Aerial_Knights Never Yield: 3D-Runner kostenlos im Epic Games Store

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 iOS Android

Wie jeden Donnerstag hat Epic auch gestern wieder eine kostenlose Vollversion im Epic Games Store zum Download bereitgestellt. Nach Super Meat Boy Forever in der Vorwoche gibt es diesmal den 3D-Runner Aerial_Knights Never Yield.

In Aerial_Knights Never Yield steuert ihr den Charakter Wally, der in Parkour-Manier durch ein stark stilisiertes Detroit rennt, um seinen Gegnern zu entkommen. Ihr rutscht unter Hindernissen hindurch oder springt über sie hinweg, um Minuten später das Ende des Levels zu erreichen. Das Spiel ist in etwas mehr als einer Stunde durchgespielt, danach geht es darum, den Highscore zu verbessern. Auffallend ist der markante Soundtrack, der aus einer Mischung aus Jazz und Hip-Hop-Klängen besteht. Am Ende der News haben wir einen Trailer des Spiels eingebunden.

Zeitgleich mit der Freischaltung der kostenlosen Version im Epic Games Store kündigte Publisher Headup Games an, dass ein Nachfolger mit lokalem Koop-Modus in Arbeit sei und im Sommer dieses Jahres erscheinen soll.

Aerial_Knights Never Yield ist bis zum 29.2.2024 kostenlos im Epic Games Store erhältlich.