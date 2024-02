Control: Remedy kauft alle Markenrechte zurück

PC Xbox X PS5

2021 veröffentlichte das finnische Studio Remedy mit Control (im Test) einen Hit, der mit der surrealen Geschichte ebenso glänzte wie in den um übersinnliche Kräfte angereicherten Ballereien. Wie Remedy nun bekannt gab, hat das Unternehmen alle Rechte an der Control-Marke dem Publisher 505 Games abgekauft.

Die Rechte an Control sowie dem in Arbeit befindlichen zweiten Teil und dem kooperativen Multiplayer-Shooter-Spin-Off mit Projektnamen Condor liegen nun also bei Remedy, noch bis Ende diesen Jahres wird 505 Games weiter als Publisher für das erste Control agieren. Der Kaufpreis soll rund 17 Millionen Euro betragen, das entspräche (abzüglich eines inkludierten Bonus für 505 Games beim Kaufpreis) der Summe, die der italienische Publisher bisher in Control 2 und Condor investiert habe.

In der Pressemitteilung heißt es, die Partnerschaft mit 505 Games sei guter Natur gewesen, aber der Kauf der Rechte erlaube es Remedy, bessere Deals für die zukünftigen Control-Spiele auszuhandeln. Auch die Spiele im Eigenvertrieb zu veröffentlichen werde erwogen. Des gehört zu Remedys langfristiger Strategie, möglichst viele Rechte an den eigenen geschaffenen Welten zu besitzen. Remedy-CEO Tero Virtala führt dazu aus:

Wir werden unsere Optionen vorsichtig abwägen, da wir wissen, dass Control für viele Partner eine attraktive Marke ist. Condor und Control 2 sind in den vergangenen Monaten gut vorangekommen und wir rechnen damit, dass sie die nächste Entwicklungsphase in der ersten Jahreshälfte 2024 erreichen.

Der Control-DLC AWE und im noch größeren Ausmaße das im letzten Jahr veröffentlichte Alan Wake 2 (im Test) haben die Welt von Control und Alan Wake (und indirekt Max Payne und Quantum Break, deren Rechte bei Rockstar Games respektive Microsoft liegen) zu einem gemeinsamen "Remedyverse" verbunden, das sich vorher nur in Anspielungen niederschlug, so hatte zum Beispiel ein erster Entwurf für die FBI-Agentin Saga Anderson aus Alan Wake 2 bereits in Quantum Break einen kleinen Auftritt.