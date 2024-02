PM: Monatliche PlayStation Plus-Spiele für März: EA Sports F1, Sifu, Hello Neighbor 2, Destiny 2: Die Hexenkönigin (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die neuesten monatlichen Spiele für PlayStation Plus im März enthält Nervenkitzel in der Rennsimulation EA Sports F1 23, Martial Arts in Sifu, Stealth-Horror in Hello Neighbor 2 und Sci-Fi-Action in Destiny 2: Die Hexenkönigin. Alle viert Titel stehen PlayStation Plus-Mitgliedern von Dienstag, 5. März, bis Montag, 1. April, zur Verfügung.

Schauen wir uns die einzelnen Spiele genauer an.

Bremst als Letztes – bei EA Sports F1 23, dem offiziellen Videospiel zur FIA Formula One World Championship 2023.

Ein neues Kapitel beginnt, denn der Story-Modus “Braking Point” kehrt mit Highspeed-Drama und hitzigen Rivalitäten zurück. Liefert euch auf den neuen Rennstrecken in Las Vegas und Katar Kopf-an-Kopf-Duelle und sammelt Prämien und Upgrades in F1 World. Neue rote Flaggen verleihen ein authentisches Strategie-Element und die “35%-Renndistanz“-Funktion sorgt für mehr Action und Spannung. Fahrt die aktuellen Wagen von 2023 mit der offiziellen F1-Besetzung eurer 20 liebsten Fahrer und 10 Teams. Auch die F2, das ultimative Trainingsgelände für die F1, erhält jetzt die neuesten Inhalte der Saison 2023, einschließlich aller neuen Autos und Fahrer. Stellt euer Dream-Team zusammen und fahrt im Karrieremodus “My Team“ um den Sieg, konkurriert im geteilten Bildschirm- oder im erweiterten plattformübergreifenden Mehrspielermodus- und schließt in den neuen Racenet-Ligen neue Kontakte.

Reicht ein Leben aus, um Kung-Fu zu erlernen? Sifu ist ein stylishes und zugleich draufgängerisches Beat’Em Up mit intensiven Handgemengen in zeitgenössischem urbanem Ambiente. Sifu von Sloclap, den Schöpfern des hochgelobten PS4-Kampfspiels “Absolver”, folgt einem jungen Kung-Fu-Schüler auf einem Weg der Rache an den Mördern seiner Familie. Einer gegen alle, denn er hat keine Verbündeten und unzählige Gegner. Er muss sich auf sein einzigartiges Kung-Fu-Können verlassen, um sich zu behaupten und das Erbe seiner Familie zu bewahren.

Löst in dieser familienfreundlichen Stealth-Horrorfortsetzung das Geheimnis um die vermissten Kinder im Dörfchen Raven Brooks.

Hello Neighbor 2 lädt euch in das scheinbar ruhiges Dorf Raven Brooks ein, in dem jeder etwas zu verbergen hat. Ihr seid ein Investigativjournalist, der die dunkelsten Geheimnisse seiner Nachbarn aufdeckt und den Fall von Mr. Peterson, dem berüchtigten Antagonisten aus Hello Neighbor, lösen möchte. Schleicht euch herum, sucht nach Hinweisen rund um die Geheimnissen und spielt gegen komplexe Gegner, die von fortschrittlichen neuronalen Netzwerk-KIs gesteuert werden, die von euch und allen anderen Spielern lernen – das ganze Dorf ist jetzt euer Spielplatz!

Taucht in die Thronwelt von Savathûn ein um das Geheimnis zu entdecken, wie sie und ihr Lucent Hive das Licht gestohlen haben. Erfahrt mehr über die Geheimnisse rund um die Erschaffung neuer Waffen, den neuen Glaive und überlebt die Wahrheit in ihrem Netz aus Lügen. Die Thronwelt von Savathûn ist ein düsteres Wunderland von Korruption und Prunk und beherbergt ein fragiles Gleichgewicht der Macht. Von ihrem Palast bis hin zum Sumpf befindet sich alles, was sie verbirgt, dort. Erstellt individuelle Waffen mit einzigartigen Mod-, Shader- und Stat-Kombinationen. Meistert die neue Waffe des Glaive-Typs und setzt mächtige Nahkampfkombos, Geschossangriffe und einen Energieschutz ein.

** Enthält das Basisspiel Destiny 2 und Erweiterungen bis einschließlich Hexenkönigin.

PlayStation Plus-Mitglieder können auf ein einzigartiges Kosmetik-Bundle in The Finals zugreifen, das zwei verschiedene Sets von Outfits im militärischen Design und Waffen-Skins enthält:

Ihr könnt dieses Bundle zusätzlich zu den monatlichen PlayStation Plus-Spielen im PlayStation Store finden und herunterladen. Ladet The Finals aus dem PlayStation Store herunter, um darauf zuzugreifen. Nach dem Download sind die Inhalte des Bundles sofort In-Game verfügbar, unabhängig davon, ob ihr ein neuer oder bestehender Spieler seid.

Foamstars, Rollerdrome und Steelrising können bis Montag, den 4. März, der Spielebibliothek von PlayStation Plus-Mitgliedern hinzugefügt werden.

