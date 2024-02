PM: ULTROS – Spiele-Soundtrack jetzt auf Vinyl vorbestellbar (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

ULTROS – Spiele-Soundtrack jetzt auf Vinyl vorbestellbar

LONDON – 28. Februar 2024 – Der Vinyl-Soundtrack zu ULTROS, dem von der Kritik gefeierten psychedelischen Action-Plattformer des schwedischen Indie-Entwicklers Hadoque, ist ab sofort unter www.lacedrecords.com/collections/ultros als Vorbestellung verfügbar.

Der von Oscar „Ratvader“ Rydelius komponierte Soundtrack von ULTROS entführt Hörer*innen in eine einzigartige und mystische Klangwelt mit Naturklängen, klassischen Instrumenten und anderen Klangwerkzeugen aus Peru und der reichen Geschichte des Amazonas. Der ULTROS Original Game Soundtrack kann ab sofort vorbestellt werden – und die beeindruckende limitierte Edition mit gelben und transparent-pinken LPs wird exklusiv bei Laced Records angeboten.

Das Spiel des Indie-Studios Hadoque vereint eine hochkarätige Auswahl an kreativen Köpfen, deren künstlerische Ergüsse gekonnt ineinander greifen – Darunter Niklas “El Huervo” Åkerblad (Hotline Miami), Oscar “Ratvader” Rydelius (The Gunk, Kenshō), Mårten Brüggeman (Magicka, Toca Life), Hugo Bille (Fe, Stick it to the Man) und Pelle Cahndlerby (Steamworld-Reihe). Gemeinsam erschufen sie eine psychedelische Erfahrung, wie sie zuvor noch nicht in Videospielen gesehen wurde.

ULTROS ist für PlayStation 5, PlayStation 4 und PC (Steam & Epic Games Store) verfügbar.

Weiterführende Links:

Webseite: https://www.ultrosgame.com/

Twitter: https://twitter.com/ultrosgame

TikTok: https://www.tiktok.com/@Ultrosgame

Instagram: https://www.instagram.com/Ultrosgame/

Über Hadoque:

Hadoque ist ein bunter Strauß an kreativen Köpfen, die sich zusammengetan haben, um ULTROS zu erschaffen und mit Leben zu füllen. Einige sind bereits seit über zehn Jahren gemeinsam unterwegs, während sich die Pfade mit anderen zum ersten Mal kreuzen. Der Samen für Hadoque fiel zum ersten Mal im schwedischen Göteborg auf fruchtbaren Boden – die Wurzeln des Projekts erstrecken sich jedoch weit darüber hinaus. Die Mitglieder arbeiteten zuvor an Titeln wie Hotline Miami, Fe, Stick It To The Man, Magicka, Toca Life, Else Heart.Break(), Kenshō und der SteamWorld-Reihe.