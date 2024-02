Pokémon-Legenden - Z-A angekündigt // Release 2025

Switch

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Zuge einer neuen Pokémon-Presents-Präsentation hat GameFreak das Spiel Pokémon-Legenden - Z-A angekündigt. Der Vorgänger Pokémon Legenden - Arceus (im Test) bot euch neben den typischen Rundenkämpfen die Möglichkeit, euch an die in der halboffenen Welt herumstreifenden Taschenmonster heranzuschleichen und sie ohne Kämpfe zu fangen.

Während Arceus euch jedoch in historische Zeiten innerhalb der Pokémon-Welt zurückversetzte, geht es im Teaser-Trailer für Z-A dediziert modern zu mit Drahtgittermodellen in Neonfarben. Der Titel soll sich um ein Stadtentwicklungprogramm drehen, mit dem die Stadt Lumiose City zu einem Ort umgeformt werden soll, an dem sich Menschen wie Pokémon gleichermaßen wohlfühlen.

Pokémon-Legenden - Z-A soll 2025 für die Nintendo Switch erscheinen.