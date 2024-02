PM: Wundersame Würfel – taktisches Roguelike-Spiel Dicefolk ist jetzt erhältlich (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wundersame Würfel – taktisches Roguelike-Spiel Dicefolk ist jetzt erhältlich

– Mit magischen Bestien die Menschheit vor dem Aussterben bewahren –

LOS ANGELES – 27. Februar 2024 – Publisher Good Shepherd Entertainment und die Entwicklungsstudios LEAP Game Studios und Tiny Ghoul haben heute gemeinsam Dicefolk veröffentlicht, ein völlig neues taktisches Roguelike mit würfelbasierten Kämpfen und Monsterfangmechaniken. Dicefolk kann auf Steam für 14,79 Euro erworben werden.

Den brandneuen Launch-Trailer ansehen:

Mit Dicefolk können sich Spieler*innen in strategische Wettkämpfe stürzen, bei denen sie sowohl die Kontrolle über ihre eigenen Züge, als auch über die der Gegenseite übernehmen. Diese Mechanik ist einzigartig in Dicefolk und erhöht das strategische Niveau jeder Begegnung, indem sie die Würfel zu einem taktischen Werkzeug für Erfolg verwandelt. Die Würfelseiten müssen mit Bedacht gewählt werden, denn sie beeinflussen die Fähigkeiten, die den eigenen und den feindlichen Chimären zur Verfügung stehen.

Man beginnt das spannende Abenteuer als angehende Chimärenbeschwörerin und trifft im Laufe des Spiels auf eine Vielzahl furchterregender Kreaturen, die sich dem eigenen Team anschließen. Dazu müssen Verbindungen gepflegt und Freundschaften mit Kreaturen geschlossen werden, die die Beschwörerin auf der Reise begleiten werden. Nur wer alle Fähigkeiten der Chimären im Auge behält, kann die Stärken des Teams voll ausschöpfen. Mit über 100 Kreaturen und Gegenständen, die es zu sammeln gibt, sind die Möglichkeiten auf dieser Reise schier endlos.

Die Menschheit steht am Rande der Auslöschung – dank Salem, eines Zauberers, der den magischen Chimären befohlen hat, sich gegen alle Menschen zu wenden. Alea, eine junge Dicefolk-Heldin, erfährt, dass sie ihre Kräfte nutzen kann, um sich mit den Chimären durch die Magie ihrer Würfel anzufreunden. Mit dem Wissen um ihre neuen Kräfte macht sich Alea auf den Weg, um Salem zu töten und ihr Land aus den Klauen der Chimären zu befreien.

Wer mehr Infos rund um Dicefolk erhalten will, kann Good Shepherd Entertainment auf Twitter via @GoodShepherdEnt und dem offiziellen Dicefolk-Twitteraccount @dicefolk folgen.

Über Good Shepherd Entertainment:

Good Shepherd Entertainment ist ein preisgekrönter unabhängiger Videospiel-Publisher mit Sitz in den Niederlanden. Good Shepherd hat eine starke globale Präsenz aufgebaut und begleitet talentierte und innovative Entwicklungsteams dabei, Spiele zu schaffen, die Freude bereiten, überraschen, herausfordern und – am wichtigsten von allem – unterhalten. Sie tun dies, indem sie Kreative mit Autor*innen, Musiker*innen und IP-Inhaber*innen zusammenbringen und durch strategische Zusammenarbeit mit einigen der bekanntesten Namen der Industrie, darunter Devolver Digital, Croteam und Perfect World. Zusätzlich zu den von der Kritik gelobten Titeln John Wick: Hex und Monster Train, beinhaltet GSEs Titelauswahl eine weite Reihe an Titeln, darunter Hellboy Web of Wyrd, Showgunners, Phantom Doctrine, die Transport Fever-Reihe und die Hard West-Reihe. Mehr Informationen gibt es auf www.GoodShepherd.games