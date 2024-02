PM: Groovy Disco, die neue Saison von Foamstars, beginnt am 8. März (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Foamstars wurde am 6. Februar als monatliches Spiel bei PlayStation Plus veröffentlicht, und wir freuen uns, dass so viele Spieler das Spiel ausprobiert haben.

Bei Foamstars dauert jede Saison ungefähr 5 Wochen, daher möchten wir gerne Details zur neuen Saison, Groovy Disco, mit euch teilen, die am 8. März beginnt.

Groovy Disco präsentiert den neuen Foamstar Tim Tolle. Tim Tolle kann Gegner aus der Distanz mit einer raketenwerferartigen Schaumkanone ausschalten. Zu seinen Fertigkeiten gehört ein Bodyslam aus nächster Nähe, der von seinem Hintergrund als Profi-Wrestler inspiriert wurde.

Tim Tolle wird freigeschaltet, wenn man im Season Pass Rang 31 erreicht. Er kann auch sofort von Spielern freigeschaltet werden, die den Premium Pass erworben haben.

Verdient XP durch Online-Matches, den Abschluss von Missionen oder Herausforderungen, um im Season Pass aufzusteigen und neue Gegenstände freizuschalten. Im Season Pass zu Groovy Disco sind neben dem neuen Foamstar Tim Tolle außerdem kostenlos Schaumkanonen-Skins für mehrere Charaktere und ein Charakter-Skin für den Baristador erhältlich.

Durch den Kauf des bezahlten Premium Pass könnt ihr noch mehr tolle Belohnungen freischalten. Ihr schaltet sofort alle Belohnungen bis zu eurer Season-Pass-Stufe zum Zeitpunkt des Kaufs frei.

Die Missionen 4 bis 6 werden zu den aktuellen FOAMSTAR-Missionen hinzugefügt.

In Mission 6 taucht Dark Ramzey auf und stellt im Vergleich zu den vorherigen Bossen eine schwierigere Herausforderung dar.

Bitte nutzt alles, was ihr bisher gelernt habt, um ihn zu bezwingen!

Tretet allein in Ranked Party Lonestar oder mit einem Team in Ranked Party Tribe-Vibe an. Beide Events können in Groovy Disco gespielt werden.

Die Ränge in Foamstars sind in sieben Stufen unterteilt: Bronze-Star, Silber-Star, Gold-Star, Platin-Star, Diamant-Star, Superstar und Party-Legende. Sobald genug Ranglistenpunkte (RP) erreicht wurden, könnt ihr an Rangaufstiegs-Prüfungen teilnehmen, die euch bei erfolgreichem Abschluss den nächsten Rang ermöglichen.

Zeitplan für Ranked Party Lonestar*

PST: 11. März 2024, 17 Uhr – 28. März 2024, 17 Uhr

MEZ: 12. März 2024, 2 Uhr – 29. März 2024, 2 Uhr

Zeitplan für Ranked Party Tribe-Vibe*

PST: 4. März 2024, 17 Uhr – 7. März 2024, 17 Uhr

MEZ: 5. März 2024, 2 Uhr – 8. März 2024, 2 Uhr

Während Groovy Disco findet zweimal die Extreme Party statt. Im ersten Event – „Alle sind Tim Tolle“-Party – nimmt jeder Spieler als Tim Tolle Guy teil. Das zweite Event, Super Duel Party (Superduell-Party), bietet intensive 1-gegen-1-Kämpfe. Den Zeitplan findet ihr unten, damit ihr an diesen Events teilnehmen könnt!

Die „Alle sind Tim Tolle“-Party beginnt am 23. März, und die Super Duel Party beginnt am 31. März.

Alle PlayStation Plus-Mitglieder können sich Foamstars bis zum 4. März auf PlayStation 5 und PlayStation 4 ohne zusätzliche Kosten sichern und es dann herunterladen und sofort losspielen. Die neuesten Updates zu Groovy Disco findet ihr auf der offiziellen Website und bei X.