PM: w7m esports wird Weltmeister beim BLAST R6 Six Invitational 2024 (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

São Paulo, Brasilien, 26. ​ Februar 2024 - In den vergangenen zwei Wochen hatte sich w7m esports gegen die starke Konkurrenz und in einem historischen Großen Finale durchgesetzt und darf den Champion-Titel des BLAST R6 Six Invitational sowie 1 Million US-Dollar mit nach Hause zu nehmen, nachdem sie FaZe Clan in einem großen Best-of-5-Finale bezwungen hatten.

Vor mehr als 9.000 begeisterten Fans sowie 521.323 Zuschauer:innen online - beides Rekorde für Rainbow Six esports - besiegte w7m FaZe Clan in einem spannenden Großen Finale mit 3:2 und gewann das prestigeträchtige Turnier zum ersten Mal und behauptet sich als bestes Team in Rainbow Six esports.

In den vergangenen zwei Wochen traten 20 Teams aus neun verschiedenen Regionen an, um um den Weltmeistertitel zu kämpfen. Die Spielenden kamen dabei aus 23 verschiedenen Ländern von sechs Kontinenten und bildeten so ein wahrhaft globales Turnier.

Weitere Details zum BLAST R6 Six Invitational gibt es in der beiliegenden Meldung im englischen Original.

Zudem hatte BLAST und Ubisoft im Rahmen des Six Invitational weitere Schauplätze für Rainbow Six für Season 2024 und 2025 bekannt gegeben: Kanada, die Vereinigten Staaten und Frankreich sind aus Austragungsort für zukünftige Events vorgesehen.

About BLAST

​We’re on a mission to take esports to the next level of global entertainment. We excite and invite billions of fans to join the esports revolution. We create live and digital experiences - from tournaments that pack out major arenas around the world to great content that’s guaranteed to blow your socks off.

We work with some of the world’s best game publishers and brands to elevate their properties into amazing esports experiences - having delivered tournaments, content and shows in a variety of games, including: Counter-Strike, Rainbow Six Siege, DOTA 2, VALORANT, Apex Legends, FIFA 2022 and Fortnite.