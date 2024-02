FromSoftware-Chef Hidetaka Miyazaki möchte seltener Game Director sein

Miyazaki will junge Talente fördern

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Kürzlich führte IGN Interviews mit Hidetaka Miyazaki, dem Schöpfer von Demon's Souls und Dark Souls und inzwischen Chef von FromSoftware, das durch diese und darauffolgende Titel zum gefeierten Studio wurde.

Ein Interview (das auch übersetzt bei IGN Deutschland abrufbar ist) drehte sich in großen Teilen um die anstehende Elden Ring-Erweiterung Shadow of the Erdtree, so soll laut seinen Angaben der DLC in einem ganz neuen Land spielen, das getrennt von den Zwischenlanden existiert und vom Umfang vergleichbar mit dem Startgebiet Limgrave sein, wenn nicht sogar größer.

Miyazaki kam dabei aber auch auf die Zukunftspläne von FromSoftware zu sprechen. So wolle er nun öfter jüngeren Talenten innerhalb des Studios ganz freie Hand zu lassen.

Ich glaube wir sind in der Hinsicht gesegnet, dass wir viele scharfsinnige, aufstrebende Entwickler haben, die innerhalb des Studios gewachsen sind und die nun Director-Positionen erreicht haben, sodass sie in der Lage sind, Projekte zu leiten wie jüngst Armored Core 6. Wir haben so einige dieser künftigen Game Director, denen wir solche Projekte anvertrauen können und wir sind in der Lage, mehrere Projekte parallel anzugehen. In diesem Klima sehe ich ein FromSoftware voraus, in dem nicht nur ich bei Spielen als Game Director wirke. Ich glaube angesichts des aktuellen Zustands der Gaming-Industrie, sehe ich dies als die Zeit, in der wir wachsen und diese Talente weiter fördern und weiter diese Art Spiele herausbringen, so lange wir eben können.

In einem zweiten Interview unterstrich Miyazaki, dass die Chancen hoch seien, dass er bei künftigen Souls-artigen Spielen den Stuhl für andere räumen werde.

Neben den schon erwähnten Souls-Titeln und Elden Ring entstanden auch die Hits Bloodborne, Dark Souls 3 und Sekiro unter der Regie von Hidetaka Miyazaki, der dabei in vielen Aspekten der Spiele sehr involviert war, darunter bei den Feinheiten des Gegner-Designs. Allerdings stand ihm dabei oft ein Sub-Game-Director zur Seite, bei Elden Ring war wiederum Yui Tanimura Co-Game-Director, der bereits bei Dark Souls 2 einen von zwei Game-Director-Posten innehatte. Dark Souls 2 ist dabei das einzige unter den drei Dark-Souls-Spielen, bei dem Miyazaki nur als Supervisor involviert war. Das zeigt sich auch bei gewissen Design-Entscheidungen, die es merklich vom ersten und dritten Teil abheben. Miyazaki lobt im zweiten Interview aber explizit das nicht-linear angelegte Dark Souls 2, das viele Ideen und Konzepte entwickelt hat, die gewinnbringend in spätere Spiele des Entwicklers eingeflossen seien.