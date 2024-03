Darauf freut sich die Redaktion im... März 2024

Drachen, Dämonen, Finsternis!

Teaser Im März bleiben wir allein im Dunkeln, doch zum Glück ist das im Gaming-Kontext was gutes, denn es geht um eine interessante Neuerscheinung. Auch Samurai, fremde Welten und Drachen versprechen Spaß.

Jörg Langer

Hagen Gehritz

Benjamin Braun

Michael Hengst

Christian Burtchen

[[FILME/SERIEN] Nach dem Doppelfolgen-Auftakt von(höre dazu auch den aktuellen WoSchCa) wird mich der Disney+-Co-Account von Tochter 2 ab nun wöchentlich immer Dienstags vor die Mattscheibe zerren, damit ich die weiteren Folgen ansehen kann. Bereits am Samstag stehtan, und mit Hagen möchte ich demnächst in die restaurierte Fassung von(2001) gehen. Geiler Film, geiler Soundtrack (u.a.von Gary Jules und Michael Andrews).[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich würde sooooo gerne meine-Karriere mit der gefürchteten, hüstel, nun ja, ich nannte meine Mech Lance halt Langers Lanze weiterführen, muss aber erst malweiterspielen. Im März interessieren mich außerdem(wobei meine Befürchtung ist, dass ich zu schlecht fürs Kampfsystem sein werde) und[SONSTIGES] Es stehen einige private Verpflichtungen an im März, darunter mehrere Entrümpelungen (Vorratsraum, Home-Office-Raum und "unter der Treppe". O Gott, wie ich ich vor "unter der Treppe" fürchte...). Dazu eine Reparatur im Bad, aber vom Fachmann. Bei GamersGlobal wartet ebenfalls ein Frühjahrsputz auf uns, weil wir vor Kartons und Retro-Gamer-Paketen kaum noch den Boden sehen. Und wenn wir es jetzt im März nicht durchziehen, wird das nichts mehr. Dasselbe gilt auch für die ursprünglich für den April 2023 (!) geplante zusätzliche Vermarktung der...[FILME/SERIEN] Brandneues lockt mich nicht im März, dafür dürften inzwischen so langsam alle Folgen vonverfügbar sein. Die Serie dreht sich um die Apothekers-Tochter Mao Mao, die beim Kräutersammeln entführt und als billige Arbeitskraft an den Hof verkauft wird. Eigentlich will sie nur den Kopf unten halten und den Frondienst hinter sich bringen, doch als sie Vergiftungssymptome bei zwei Mätressen des Kaisers bemerkt, kann sie nicht anders, als die Ursache herauszufinden und zu helfen. Dadurch erweckt sie die Aufmerksamkeit eines hochrangigen Eunuchen-Beamten, der fortan die Kräuterkenntnisse von Mao Mao bei allerlei unerklärlichen Vorkommnissen zu Hofe und bei der Armee in Anspruch nimmt. Dieser etwas andere, historisierte Anime-Krimi lebt dabei auch von der Protagonistin. Die lakonische, abgeklärte Art von Mao Mao ist immer wieder Vorlage für lustige Gags.[SPIELE/BRETTSPIELE] Diesen Monat erwarten uns wie schon im Februar noch erstaunlich viele interessante Spiele. Meine drei klaren Favoriten: Bei der Neuinterpretation vonmuss sich zeigen, ob es spielerisch zündet, doch in puncto Inszenierung und bei der Story aus der Feder von-Autorbin ich optimistisch. Mit der Story holt mich hoffentlich auch das in einer alternativen Historie angesiedelte RPGvon Fool's Theory ab. An der Spitze meiner Vorfreude-Top-Drei im März steht aber das Rollenspiel. Die wirklich offene und gefährliche Spielwelt, das gegenseitige Ausleihen unserer Vasallen mit Kumpel Franz und die Action-Kämpfe, in denen man sich auch an großen Monstern festklammern kann, habe ich sehr angenehme Erinnerungen.[SONSTIGES] Die Frühjahrsputz-Saison bricht an und ich habe einiges liegen lassen. Der Kleiderschrank muss mal ausgemottet, Fliegengitter ersetzt und auf den diversen Festplatten durchgefegt werden. Wenn ich das erstmal hinter mich gebracht habe, wird sich das super anfühlen. Entrümpelung ab und an ist meiner Meinung nach auch gut für das Oberstübchen. Und wenn ich mir jetzt an dieser Stelle einrede, dass ich mich darauf freue, mache ich das alles vielleicht sogar.[FILME/SERIEN] Ich liebe die ersten beiden-Filme, ganz besonders natürlich den ersten. Aber seit dem schrottigen Sequel vor ein paar Jahren habe ich mich an den letzten Teil gar nicht mehr rangetraut und werde auch nicht fürins Kino dackeln. Aber(beziehungsweise Afterlife) werde ich bei Netflix demnächst eine Chace geben. Wenn der was taugt, überlege ich es mir vielleicht sogar noch mal mit dem Kinobesuch. Schön ist auf jeden Fall, dass fast alle (noch lebenden) Schauspieler aus der Hauptbesetzung vom ersten Film im neuen dabei sind. Sogar William Atherton, der (wie auch in) in seiner Paraderolle als arroganter Arsch auftreten dürfte. Ansonsten geht es bei mir mitweiter. Mit Staffel 7 hätte mich die Serie beinahe verloren. Aber so kurz vor dem Finale werde ich es jetzt auch bis zum Ende durchziehen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Am meisten Lust habe ich eindeutig auf. Das spricht mich vom Setting her, aber nicht zuletzt spielerisch am meisten an. Was mir besonders gut gefällt ist, dass Team Ninja einen realistischeren Ansatz wählt. Klar wird Action großgeschrieben und mit dem „Wingsuit“ oder dem Greifhaken gibt es Dinge, die nicht völlig bodenständig sind. Aber bislang sieht es für mich danach aus, dass echte Fantasy-Anleihen weitgehend ausgespart werden. Und das finde ich gut, denn von solchen Action-RPGs gibt es nun wirklich schon genug. Wenn ich mich im März einen zweiten Most-Wanted-Titel entscheiden müsste, dann wäre das eindeutig. Atmosphärisch hat das Spiel bei mir bislang einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Wenn das Gameplay (nicht zuletzt das leicht zu vermurksende Kampfsystem) passt, dann könnte THQ Nordic hier endlich das lange erhoffte Serien-Revival gelingen.[SONSTIGES] Der aktuelle Tabellenstand ist zwar höchst unerfreulich, aber auf einen Monat mit gleich zwei großen Derbys am Stück muss man sich einfach freuen. Wenn ich mich entscheiden müsste, ob Klassenerhalt oder Derby-Sieg, dürfte klar sein, was ich insbesondere aufgrund der Transfersperre wählen würde. Aber noch besser wäre natürlich, dem Klassenerhalt mit Siegen über Leverkusen und Gladbach näher zu kommen. Gegen Gladbach ist eh immer was drin, und wenn Leverkusen so wie gegen Mainz auftritt, wäre auch im eigenen Zuhause gegen die definitiv was zu holen.[FILME/SERIEN] Ist schon März? Die Zeit fliegt. Diesen Monat kommt wieder eine Menge TV- und Filmkost, die bei mir auf dem Zettel steht. Ganz vorne natürlich der zweite Teil vonhat schon beim ersten Teil, meiner Meinung nach trotz der sperrigen Vorlage großartige Arbeit geleistet. Gespannt bin ich auch auf. Praktisch eine Weiterführung von– nur diesmal vereinen sich die Titanen. Auf Netflix bekommt ein “Guilty Pleasure” eine neue Season: Die kulinarischen Städtetoruen infinde ich wunderbar, auch wenn es an das gute altenicht herankommt. Außerdem steht der zweite Teil der zweiten Staffel vonbei mir im Kalender. Ich mag den Comic und ich mochte ebenso die erste Staffel.[SPIELE/BRETTSPIELE] Gespielt wird diesen Monat nur bedingt. Vor allem die knappe Zeit macht mir einen Strich durch die Spielerechnung. Außerdem erscheint nicht so viel Neues, was mich wirklich interessiert. Aber ich schaue auf alle Fälle inrein und habeschon mal vorbestellt. Aber mein persönlicher Favorit ist, das frische Taktik-RPG von Vanillaware. Ob der Newcomer Spielen wiedas Wasser reichen kann? Wir werden sehen.[SONSTIGES] Diesen Monat ist GDC und dafür bin ich über eine Woche in den USA. Da bleibt neben Arbeit und Terminkoordination nicht viel Zeit für neue Leseware. Für den langen Flug und kurze Nächte habe ich mir ein paar alte Sachen aufs Tablet installiert. Ganz oben auf der Wiederholungsliste ist unter anderm– DC mal anders. Apropos:ist natürlich auch dabei. Großartige Mischung ausund DC-Universum. Und wo wir schon bei Watchmen sind:von Alan Moore gehört ebenso auf die Liste und als kleiner Scifi-Snackvon Robert Kirkman, dem wir auch The Walking Dead und den oben genannten Invincible zu verdanken haben.[FILME/SERIEN] Der zweite-Teil erscheint korrekterweise am 29. Februar hierzulande, aber... das ist ja eigentlich der März, wenn wir diesen neumodischen, läppische 2069 Jahre alten Quatsch der Schaltjahre mal ignorieren. Und außerdem möchte ich diesen Platz nutzen, um einmal mehr aufhinzuweisen. Mein physisches soziales Umfeld hat mir sehr kürzlich für mein "Müsst ihr euch ansehen!" gedankt, also: Das müsst ihr euch unbedingt ansehen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Das wievieltewird das jetzt? Und hat sich schon mal ein Aloneinthedarkontologe daran gesetzt, ob es erkennbare Gut-Schlecht-Gut-OMG-Muster gibt? Wenn ja, wird uns der März... bitte Kunstpause denken... nicht im Dunkeln lassen, was die Fortsetzung des Musters angeht. Danke, ich finde den Ausgang selbst.[SONSTIGES] Spitzbergen, ich komme! Nach langer (langer!) Planung geht es für uns in die nördlichste für Zivilisten zugängliche Region des Planeten.