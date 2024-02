Spieleveteranen-Podcast #355: Persona 3 Reload

Teaser Persona 3 Reload ist eine Neuauflage des Serienteils, der die Persona-Reihe zu erster größerer Bekanntheit brachte. Steht die Rückkehr nun im Schatten des gefeierten Persona 5?

Mit Persona 3 fand die japanische Rollenspielserie ihre Erfolgsformel: Tagsüber in der Schule büffeln, das Sozialleben pflegen, shoppen und jobben – doch danach betreten die Teenager-Helden gefährliche Schattenwelten. Dort bekämpfen sie dämonische Wesen, die auch fleißig gesammelt und fusioniert werden, um ihre Kampffähigkeiten zu nutzen. In Japan erschien der Klassiker bereits 2006 für die PS2, also höchste Zeit für ein aufgehübschtes Remake mit Verbesserungen im Detail. Können Story und ausgeklügelte Rundenkämpfe immer noch überzeugen? Jörg und Heinrich haben die Gekkoukan-High-School besucht, um von ihren Erlebnissen zu berichten, doch zu Beginn dieser Episode spielen zunächst News-Meldungen, Hörerkommentare und andere Spielberichte eine tragende Rolle.

Der Spieleveteranen-Podcast #355 (07-2024) mit Heinrich Lenhardt und Jörg Langer hat eine Laufzeit von 1:36:43 Stunden.

0:00:15 News & Smalltalk

0:06:51 Gemischte News: Das Remaster von Sonic Generations hat mehr Shadow, Celeste feierte den 6. Geburtstag mit N64-Grafik, bei den Grammys gab’s auch einen Spielsoundtrack-Gewinner.

0:14:18 Was haben wir zuletzt gespielt? Remnant II, Palworld.

0:29:03 Hörerpost von N0Remors3 und Flo.

0:40:36 Das neue Spiel: Persona 3 Reload

0:40:59 Persona 3 führte 2006 die Mischung aus Alltagsplanung und Dämonenbekämpfung ein, mit der auch Teil 4 und 5 erfolgreich waren.

0:55:05 Beim taktischen Rundenkampfsystem kommt es darauf, die verschiedenen Personas einzusetzen und Schwächen der Gegner auszunutzen. Wer klug vorgeht, kann befriedigende Angriffsketten bilden.

1:09:01 Was gibt es zu meckern? Das Riesen-Dungeon Tartarus ist nicht so abwechslungsreich wie die Schauplätze in Persona 5. Dafür ist bislang nur Teil 3 auf den Hund gekommen.

1:25:15 Pressespiegel und Veteranenfazit.