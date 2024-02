Sacred, Sim City 2000 und mehr

Teaser Einmal mehr vertiefen sich Heinrich Lenhardt und Jörg Langer in die Spiele-Themen vor 10, 20 und 30 Jahren. Patreon-Unterstützer hören dazu ein Bonus-Segment zur Happy Computer.

Bereits in den News wirft die Vergangenheit ihren Schatten voraus, denn sämtliche Meldungen drehen sich um Neuigkeiten zu alten Spielen. Bei der Zeitschriften-Zeitreise stehen dann die Aufreger der vorherigen Jahrzehnte im Mittelpunkt. Beim Zurückblättern begegnen uns zum Beispiel der versöhnliche Abschluss einer Unglückszahl-Trilogie (2014), Deutschlands Antwort auf Diablo 2 (2004) und ein isometrischer Städtebau-Meilenstein (1994). Im Bonus-Segment für Patreon-Unterstützer gibt es außerdem die ausführliche Betrachtung einer 40 Jahre alten Ausgabe von Happy-Computer, die von grafisch beeindruckenden Ballerspielen und kühnen Diskettenbasteleien berichtete. Abgerundet wird das Programm wie immer von aktuellen Spielberichten und Hörerkommentaren.

Unterstützt die Spieleveteranen und hört das volle Programm:

https://www.patreon.com/spieleveterane

Der Spieleveteranen-Pocast 09-2024 (#356) mit Heinrich Lenhardt und Jörg Langer hat in der kostenlosen Fassung für alle eine Laufzeit von 1:36:43 Minuten.

0:00:15 News & Smalltalk

0:03:10 Gemischte News: Aus Star Control wird Free Stars – Steam-Veröffentlichung von The Ur-Quan Masters angekündigt, königliche Rechtsfragen um die alten Discworld-Adventures, Software-Bibliothek des Atari-Nachbaus THE400 Mini enthüllt.

0:21:19 Was haben wir zuletzt gespielt? Skull & Bones (Open Beta), Battletech Extended.

0:34:26 In eigener Sache: Service-Hinweis für Nicht-Patreons, die neue Retro Gamer ist da.

0:38:37 Hörerpost von Dieter von Laser und N0Remors3.