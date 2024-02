Dungeons of Hinterberg: Neuer Trailer zum Alpen-RPG // Release im Sommer

PC Xbox X

Das Action-RPG Dungeons of Hinterberg spielt im fiktiven Dorf Hinterberg in den österreichischen Alpen. Freizeit-Abenteurer aus aller Welt verbringen hier ihren Urlaub, um mystische Fabelwesen zu jagen. Der neue Trailer ist als Werbevideo des Hinterberger Tourismusverbands gestaltet und zeigt, was den Abenteuertouristen in Hinterberg erwartet. Zu sehen sind neben den Monsterkämpfen auch verschiedene Gebiete wie der Ausgangsberg Doberkogel mit seinen Stollen, das Waldgebiet Hinterwald, der Gletscher Kolmstein und das Moorgebiet Brunnelsumpf. Außerdem gibt es Einblicke in das Dorfleben, wo ihr als Spieler mit den Einheimischen in Kontakt treten, euch in der Therme entspannen oder im örtlichen Kino einen Film anschauen könnt.

Dungeons of Hinterberg wird im Sommer 2024 für Xbox Series X|S und PC erscheinen. Es wird ab Release im Game Pass enthalten sein.