Age of Empires: Zusammenfassung des New-Year-New-Age-Streams

PC

Ende Januar kündigten Microsoft und Worlds Edge einen Stream mit neuen Informationen rund um die Spiele des Age-of-Empires-Franchise an, der heute stattfand. Nach einem kurzen Rückblick auf das Jahr 2023 gab es Neuigkeiten für den unverwüstlichen Klassiker Age of Empires 2 in der Definitive Edition, der mit einem weiteren DLC bedacht wird. Im Unterschied zu den bisherigen fügt er keine neue Zivilisation hinzu, die aktuell 45 scheinen den Entwicklern genug. Stattdessen wird mit Victors and Vanquished ein Kampagne hinzugefügt, die aus 19 voneinander unabhängigen Missionen besteht, ähnlich der Schlachten der Eroberer aus The Conquerors. Der DLC erscheint am 14. März und kann ab sofort vorbestellt werden.

Auch der dritte Teil bekommt einen weiteren, kostenpflichtigen DLC, über den die Entwickler nur verraten wollten, dass er zwei nicht näher benannte Zivilisationen ins Spiel bringen soll. Er soll Ende des Jahres erscheinen. Letztes Jahr wurde der dritte Teil mit einer kostenlosen Version bedacht, welche das erste Kapitel der Kampagne enthält und den Multiplayer, wo ein Teil der Zivilisationen wechselnd verfügbar sind.

Nachdem vergangenen November der erste große DLC Aufstieg der Sultane für Age of Empires 4 veröffentlicht wurde (im Check), gibt es keine großen Neuerungen für den aktuellsten Teil der Serie. Stattdessen wurde die kommende Season sowie das nächste große Update, welches im Frühling erscheinen soll, angekündigt. Ein Hinweis in Sachen eSport: Am Wochenende startet mit der Qualifikation für das Elite Classic 2 das erste große Turnier des Jahres.

Einen ersten Blick gab es auf Age of Empires Mobile, welches vor knapp eineinhalb Jahren auf dem Age-of-Empires-Jubiläums-Stream angekündigt wurde. Entwickelt wird es von TiMi Studios, einer Tochterfirma des chinesischen Tech-Giganten Tencent. Das Spiel ist noch in Entwicklung und soll sich nahe an den anderen Spielen der Serie orientieren, aber angepasst für mobile Plattformen. Das Spiel soll fünf Zivilisationen mit unterschiedlichen Schwerpunkten enthalten, genannt und kurz gezeigt wurden die Römer, Byzantiner, Franzosen und Chinesen. Neben Multiplayer sollen auch Solisten auf ihre Kosten kommen. Details zu Geschäftsmodell und Releasetermin wurden nicht genannt. Ein erster Gameplay-Trailer ist für euch unter dieser News eingebettet.

Heiß erwartet waren erste Infos zu Age of Mythology - Retold. Es wurde ebenfalls vor eineinhalb Jahren ohne weitere Informationen angekündigt. Gameplay gab es nicht zu sehen, stattdessen wurden nur drei überarbeitete Modelle gezeigt. In der Screenshot-Galerie könnt ihr die ersten Screenshots sehen, der Teaser dieser News zeigt eine Szene aus der Kampagne. Zudem wurde der Releasezeitraum auf dieses Jahr eingegrenzt.

Zur Feier des Streams sind zahlreiche Spiele der Serie und DLCs auf Steam und im Microsoft Store auf Windows und Xbox reduziert zu haben.