PM: Star Wars: Battlefront Classic Collection – Funktionen für PS4 und PS5 enthüllt (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Im Rahmen des 20. Jubiläums der beliebten Star Wars Battlefront-Reihe ist Aspyr stolz darauf, ankündigen zu können, dass die klassischen Star Wars Battlefront-Spiele bald in einer kompletten Kollektion für PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich sein werden und sowohl online als auch offline gespielt werden können.

Am 14. März können sich PlayStation-Spieler erneut online in die legendären Kämpfe der gesamten Star Wars-Galaxie stürzen.

Was ist alles dabei? Das erwartet euch:

Star Wars Battlefront (Classic)

Enthält Bonuskarte: Jabbas Palast

Star Wars Battlefront II

Enthält Bonuskarten: Bespin: Wolkenstadt, Rhen Var: Hafen, Rhen Var: Zitadelle und Yavin 4: Arena

Enthält zusätzliche Helden: Asajj Ventress und Kit Fisto

Bonusinhalte!? Ganz richtig. Klassische Bonusinhalte wurden wiederhergestellt, eingefügt und werden zum ersten Mal auf PlayStation spielbar sein.

Wir begrüßen Kit Fisto, Jedi-General aus den Klonkriegen und Mitglied des Hohen Rats der Jedi, als spielbaren Helden. Zu Kits besonderen Fähigkeiten zählen der Schwertwurf und das Macht-Orb, die ihn in Hero Assault zu einem harten Gegner für hybrid-/nahkampforientierte Spieler machen.

Auch Schurkenfans kommen auf ihre Kosten. Wir haben die Sith-Attentäterin Asajj Ventress mit ihrem Doppelklingen-Lichtschwert eingeführt. Asajj nutzt als besondere Fähigkeiten die Star Blades (Sternenklingen) und den Machtstoß, was sie zu einer guten Wahl für den Nahkampf macht und eine schnelle Flucht ermöglicht.

Mit allen Originalkarten und den neuen Bonuskarten erwarten euch umfassende Inhalte mit beliebten Planeten aus dem gesamten Star Wars-Universum.

Battlefront Classic: Insgesamt 17 Karten

Battlefront II: 22 Planetenkarten, 6 Weltraumkarten und 9 weitere Weltraumkarten, die exklusiv für die Einzelspielerkampagne und Galactic Conquest verfügbar sind

Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass der generationsübergreifende Multiplayer unterstützt wird. Egal, ob ihr auf PlayStation 4 oder PlayStation 5 spielt, macht euch bereit.

Conquest: Erobert Kontrollpunkte und baut feindliche Ressourcen ab.

Capture the Flag (CTF): Spielt mit 1 oder 2 Flaggen, auf einem Planeten oder im Weltraum.

Hunt: Kämpft auf dem Schlachtfeld als Soldaten oder verteidigt euren Planeten als einheimische Spezies (ja, ihr könnt als Ewok spielen).

Assault (Space): Fliegt legendäre Raumschiffe: TIE-Sternjäger, X-Flügler und mehr in Weltraum- und in Luftkämpfen

Hero Assault: Wie ursprünglich nur auf Tatooine möglich, stehen sich in Hero Assault Helden und Schurken in einem Arenakampf um die höchste Punktzahl gegenüber. Wir haben Hero Assault auf alle Planetenkarten erweitert. Das bedeutet, dass ihr euch auf dem Todesstern, Kamino, Naboo und an vielen weiteren Orten beweisen könnt.

Der XL-Modus erstmals auf PlayStation

Erobert die Sandstrände von Kashyyyk, übersteht die staubigen Dünen von Geonosis oder erlebt die berühmte Schlacht von Hoth – ein umfassendes Erlebnis mit AT-ATs, Scharfschützengewehren, Geschützen, Schneegleitern und Abschleppseilen.

Die Rückkehr von Galactic Conquest

Erschafft eure eigene Star Wars-Geschichte in Galactic Conquest. Entwickelt eure Strategie, rekrutiert Truppen und handelt taktisch, um die Galaxie zu erobern. Wird Luke Skywalker vor dem mächtigen Imperium niederknien? Wird Mace Windu Lord Sidius besiegen? Das Schicksal der Galaxie liegt in euren Händen.

Und die klassischen Einzelspielerkampagnen

Erlebt legendäre Kämpfe aus Star Wars Episode I: Die dunkle Bedrohung, Star Wars Episode II: Angriff der Klonkrieger, Star Wars Episode III: Die Rache der Sith, Star Wars Episode IV: Eine neue Hoffnung, Star Wars Episode V: Das Imperium schlägt zurück und Star Wars Episode VI: Die Rückkehr der Jedi-Ritter im Kampagnenmodus von Star Wars Battlefront I, wo ihr im Zentrum der Ereignisse steht, die die Galaxie revolutionieren.

UND OBENDRAUF

Werdet Teil der 501. Sturmtruppenlegion und erlebt den Aufstieg von Darth Vader im Kampagnenmodus von Star Wars Battlefront II.

Der Offline-Splitscreen-Modus für 2 Spieler ist enthalten. Macht es euch mit dem Splitscreen-Modus für 2 Spieler auf dem Sofa gemütlich. Dieses Offline-Erlebnis lässt Nostalgikerherzen höher schlagen.

Trophäen enthalten! Ein persönlicher Favorit ist die Ausführung der Order 66: Besiegt einen Jedi-Helden, indem ihr ihn in Battlefront II von der Karte fegt.

Vielen Dank für die letzten 20 Jahre! Wir hoffen, dass ihr Spaß daran habt, euch erneut in die legendären Kämpfe aus der Star Wars-Galaxie zu stürzen. Wir sehen uns online am 14. März.