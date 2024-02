Little Devil Inside: Gameplay-Trailer und Studio-Botschaft nach langer Stille

Gespräche für den Release haben begonnen

PC Switch XOne PS4 PS5 Linux MacOS

Zuletzt gab es vor drei Jahren Spielszenen vom Indie-Titel Little Devil Inside zu sehen, nun veröffentlichte das Entwickler-Team Neostream überraschend einen neuen Gameplay-Trailer mit dem Titel "Trotz allem". In The Little Devil Inside spielt ihr den Assistenten eines Monsterjägers, an dem die ganze eigentliche Arbeit bei besagter Tätigkeit hängen bleibt.

Im Trailer seht ihr viele kurze Gameplay-Impressionen: Die Reise über eine Miniatur-Oberwelt, Besuche in Läden oder Events wie Räuber, die den Protagonisten nachts an seinem Lagerfeuer besuchen. Natürlich Kämpfe gegen Räuber, Bären und Monster. Einen Timer, der hoch zählt, während der Meister den Tentakel eines Monster analysiert. Ebenso Schleichsequenzen, die Flucht vor starken Monstern oder auch, wie der Held sich in einem Schafskostüm in einer Schafsherde verbirgt und so an ein Monster heranpirscht.

Die Geschichte von Little Devil Inside reicht weit zurück: Im Jahr 2015 sammelte der südkoreanische Entwickler Neostream mit einer Kickstarter-Kampagne 300.000 Australische Dollar, um das Spiel entwickeln zu können. Ein begleitendes Kickstarter-Update zum Trailer teilte nun Anklänge der bewegten Entwicklungsgeschichte und stellte in Aussicht, dass endlich ein Erscheinungsdatum in greifbare Nähe rücken könnte: