PM: Demnächst für PS VR2 erhältlich: Zombie Army VR, Little Cities: Bigger, The Wizards – Dark Times: Brotherhood und viele mehr (Sony Playstation Blog)

PS VR2 wurde vor einem Jahr zusammen mit einem Launch-Line-up von über 40 Spielen auf den Markt gebracht, darunter völlig neue Titel wie Horizon Call of the Mountain und Pavlov sowie PS VR2-kompatible Titel wie Gran Turismo 7 und Resident Evil Village. In den darauf folgenden 12 Monaten wurde das Angebot erweitert: intensive First-Person-Adventures wie Synapse, Red Matter und Resident Evil 4 VR-Modus; Rätselspiele wie Humanity und 7th Guest VR; Action-Rhythmus-Add-ons für Spiele wie Beat Saber, Synth Riders and Drums Rock; und unterhaltsame Multiplayerspiele wie Among Us VR, Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord und C-Smash VRS.

Nachdem wir in der letzten Ausgabe von State of Play Metro Awakening und Legendary Tales ankündigen durften, stellen wir im heutigen PS Blogbeitrag eine Reihe weiterer Spiele ins Rampenlicht. Neue Ankündigungen, Veröffentlichungstermine, DLC-Debüts und ein neu erscheinendes Spiel: All das findet ihr nachfolgend, präsentiert von den Machern der Spiele.Es gibt so viel, worauf man sich freuen kann.

Außerdem freuen wir uns, euch mitteilen zu können, dass wir derzeit die Möglichkeit für PS VR2-Spieler testen, auf zusätzliche Spiele auf dem PC zuzugreifen, um zusätzlich zu den über PS5 verfügbaren PS VR2-Titeln noch mehr Spielvielfalt zu bieten. Wir hoffen, diese Unterstützung im Jahr 2024 verfügbar machen zu können. Bleibt also auf dem Laufenden, um weitere Updates zu erhalten.

Ohne weitere Umschweife…

“The Wizards – Dark Times: Brotherhood ist ein Action-Abenteuer-Spiel, in dem ihr die Rolle eines mächtigen Zauberers einnehmt und dank der PlayStation VR2 eine Reihe von Zaubersprüchen mit euren eigenen Händen ausführen könnt. Als Entwickler haben wir in akribischer Arbeit eine mitreißende Welt geschaffen, in der die Spieler Magie durch intuitive, gestenbasierte Zaubersprüche anwenden, ein wesentlicher Mechanismus des ‘The Wizard’ Franchise. Mit der ganzen Power der PS5-Hardware, die uns zur Verfügung steht, können die Spieler atemberaubende Grafiken und ein nahtloses Gameplay bei ihren Reisen durch das Reich von Meliora erleben, ob als Einzelspieler oder im 3-Spieler-Koop. Und wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass ihr nicht länger warten müsst: Das Spiel ist ab heute im PlayStation Store erhältlich!”

“An alle Zeitreisenden! Mighty Eyes freut sich, exklusive Gameplay-Inhalte für Wanderer: The Fragments of Fate vorzustellen und das Erscheinungsdatum zu bestätigen. Seht euch dazu einfach den neusten Ankündigungstrailer oben an. Der Spieler findet sich unter Beschuss im zweiten Weltkrieg wieder und nutzt die Zeitreisefähigkeiten seines treuen Gefährten, einer Uhr, um ein vielseitiges Waffenarsenal zusammenzustellen – und dann Momente später zurückzukehren und die Oberhand zu gewinnen! In der Rolle des Asher Neumann können die Spieler beliebig und nahtlos durch die Zeit reisen, fesselnde Welten erkunden und spannende Action erleben, während sie knifflige Rätsel lösen und ihre Macht als Zeitreisende einsetzen, um den Verlauf der Geschichte zu ändern. Wir freuen uns außerdem, weitere, spannende Neuigkeiten bekanntgeben zu können, also bleibt bis zum Ende des Videos dran. Hat jemand Shanty gesagt?!”

“Wir freuen uns, jede Menge entspannte Kreativität auf der PlayStation VR2 zu ermöglichen! Little Cities: Bigger! vereint unseren typische Diorama-Städtebau mit mehr als 18 Monaten an verträumten Update-Inhalten – unser größtes Stück entspannter Inselentwicklung überhaupt. Es war ein Riesenspaß, sich der Stärken von PlayStation VR2 zu bedienen, um das Spiel in Topform zu bringen. Dank der Sense-Controller-Haptik spürt ihr alles vom befriedigenden ‘Rumms’ eines gut platzierten Bergs bis zum Pinselstrich beim Formen einer Insel. Und dank Headset-Feedback erlebt ihr gewaltige Vulkanausbrüche, während winzige Helikopter zur Hilfe eilen! Wir können es kaum erwarten, zu sehen, was ihr euch ausdenkt …”

“Die beliebte Zombie Army-Reihe erscheint zum ersten Mal für VR. Mit Zombie Army VR spürt ihr die Angst, den Nervenkitzel und die Spannung der Zombieapokalypse auf mitreißende Weise durch das PS VR2-Headset.

In der spannenden Kampagne, auch als Online-Koop für 2 Spieler verfügbar, übernehmt ihr die Rolle eines Deadhunters, der sich durch das vom Krieg erschütterte Europa kämpft und es mit den Zombiehorden aufnimmt. Wählt eure Waffe aus einem authentischen Zweiter-Weltkrieg-Arsenal, darunter Scharfschützengewehre, Maschinenpistolen, Pistolen und Sprengkörper, um die Untoten zu vernichten und Europa zu befreien.”

“Der beste Freund des Menschen hat gerade ein kostenloses, flauschiges Update erhalten: Das ist ein Corgi, euer neuer, furchtloser Begleiter Buddy, der ab heute im Spiel verfügbar ist! Taucht von Neuem in Arizona Sunshine 2 ein und stellt euch den härtesten Freddies mit dem Corgi als eurem bevorzugten, vierbeinigen Sidekick, den ihr auf dem neu hinzugefügten Kosmetik-Bildschirm auswählen könnt. Und das ist noch nicht alles – macht euch bereit für noch mehr Multiplayer-Chaos mit drei neuen Horde-Modus-Karten, die jeden Monat von März bis Mai veröffentlicht werden, sodass bis zu vier Spieler gemeinsam gegen die Zombieflut kämpfen können. Es ist knallhart, intensiv und obendrein kostenlos.”

“Wir freuen uns, euch heute neue Details und Screenshots für unser nächstes Action-Rollenspiel Soul Covenant vorstellen zu können, die eine der wichtigsten Spielmechaniken zeigen: die Verwandlung gefallener Kameraden in Waffen! In einem Japan der nahen Zukunft, in der die Menschheit gegen eine Roboterarmee um ihr Überleben kämpft, müsst ihr euch Horden von Gegnern und riesigen, mächtigen Feinden in intensiven Nahkämpfen stellen. Doch ihr seid nicht allein. Ihr seid Teil einer vier Personen starken Truppe, zu der drei andere Kämpfer in Form von NPCs oder anderen Spielern gehören.

Auch gefallene Kameraden können noch zum Kampf beitragen, weil ihr Materialien aus ihren kampfoptimierten Formen gewinnen könnt, um eure aktuellen Waffen aufzubessern oder völlig neue zu erstellen. Jede Waffe hat zwei verschiedene Formen, sodass im Laufe der Zeit immer mehr verschiedene Kampfstile mit unterschiedlichen Reichweiten und Power-Sets zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund lautet der Leitspruch der Truppen vor ihrem Gang zum Schlachtfeld: ‘Ich werde deine Knochen aufsammeln’.”

Beim Wechseln von einem Ein-Hand Schwert zu einer 2-Hand Sichel, erhöht sich die Reichweite. Somit hat man einen Vorteil gegen Gegner in der Luft.

Waffen haben 2 Formen für vielseitige Kampfstile, Reichweite und Kraft.

Es gibt viele Waffenarten wie Äxte, Doppelschwerter, Kettensägen und andere.

Kraftvoller Finisher. “Demonic Burst.”

Die Sterbedatenbank „Cyberbrain Limbo“. Durch die Verbindung mit diesem Zwischenraum des Cyberhirns wird es möglich, den Tod noch einmal zu erleben.

Die Anbaukapsel, in der der Protagonist geboren wurde. Die Geschichte beginnt hier.

