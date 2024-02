PM: Erkundet ab heute die Welt von Pacific Drive auf PC und PlayStation 5 (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Erkundet ab heute die Welt von Pacific Drive auf PC und PlayStation 5

– Setzt euch hinters Steuer und erfahrt mehr über das Mysterium dieses einzigartigen Survival-Spiels –

London, 22. Februar 2024 – Ironwood Studios veröffentlichen heute, gemeinsam mit ihrem publishing Partner Kepler Interactive, ihr erstes Spiel: Pacific Drive. Das einzigartige Auto-Survivalspiel ist ab sofort für PlayStation 5 und PC (Steam & Epic Game Store) verfügbar. Eine Digital Deluxe Edition mit abgespaceten Cosmetics ist ebenfalls verfügbar.

Seht euch hier den Launch-Trailer an:

Der Creative Director, Alex Dracott, sagte: “Es ist surreal, als Team vier Jahre zurück zu blicken, als wir zu viert Ironwood mitten in einer globalen Pandemie gegründet haben. Wir haben seitdem einige neue Gesichter zum Team hinzugefügt, aber wir sind immer noch ein kleines Team und unglaublich stolz darauf, unser erstes Spiel zu veröffentlichen. Im Namen von Ironwood Studios, danke ich allen, die sich die Zeit nehmen, Pacific Drive zu spielen. Wir hoffen, ihr genießt eure Zeit auf der Straße.”

Hinter einer massiven 400-Meter Barriere verbirgt sich die Olympic Exclusion Zone. Eine faszinierende, aber auch lebensfeindliche Region voller tödlicher Strahlung und gefährlicher Anomalien. In dieser surrealen Version des Pazifischen Nordwestens müssen Spieler*innen ihren Weg zurück finden. Dabei steht ihnen als Schutz gegen alle Widrigkeiten nur ihr treuer Kombi zur Seite. Von der sicheren Garage aus begebt ihr euch auf Exkursionen in die Zone, auf der Suche nach wertvollen Ressourcen. Je weiter diese Ausfahrten gehen, desto gefährlicher wird es. Erkundet die Zone, entdeckt seltsame Mysterien, übersteht andersweltliche Gefahren und rast im Affenzahn zur Garage zurück, um aufzutanken, den Kombi zu reparieren und es aufs Neue zu versuchen.

Pacific Drive ist für PlayStation 5 und PC ( Steam & Epic Games Store ) verfügbar. Eine physische Collector’s Edition erscheint am 9. April über Maximum Games und wird bei ausgewählten Einzelhändlern erhältlich sein.

# # #

Weiterführende Links:

Webseite: https://pacificdrivegame.com/

Twitter: @ironwoodtweets

Instagram: https://instagram.com/ironwoodpics/

TikTok: https://www.tiktok.com/@ironwoodstudios

Über Ironwood Studios:

Seit der Gründung 2019 arbeitet Ironwood Studios hart an Pacific Drive – das Studio ist sehr stolz darauf, das Spiel gemeinsam mit PlayStation Realität werden zu lassen. Die Leidenschaft des Teams stammt aus ihrer Liebe für Roadtrips, die Beziehung zwischen Fahrer*innen und ihren Fahrzeugen, surreale Welten und den Pazifischen Nordwesten – wichtige Elemente des Spiels. Das Ziel von Ironwood ist es Spiele zu erschaffen, die durch ineinander greifende Spielsysteme einzigartige, unerwartete Situationen entstehen lassen, die Spieler*innen dazu inspirieren, ihre eigenen Geschichten zu erzählen.

Über Kepler Interactive:

Kepler Interactive – unter der Führung der Gründer von Kowloon Nights – ist ein Entwicklungsstudio und Publisher und agiert nach dem Co-Ownership-Modell. Den Studios wird eine strategische Führungsrolle gegeben, während sie ihr Spiel nach eigenem Ermessen entwickeln, ohne in ihrer Kreativität eingeschränkt zu sein. Die Partnerstudios von Kepler sind so vielfältig wie talentiert, darunter A44 Games in Neuseeland, Alpha Channel und Timberline in Nordamerika, Awaceb, Ebb Software und Sloclap in Europa und Shapefarm in Asien. Kepler Interactive selbst hat seinen Sitz in London.