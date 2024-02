PM: [Video] Neues, explosives Gameplay für Flintlock: The Siege of Dawn (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Neues, explosives Gameplay für Flintlock: The Siege of Dawn

London – 22. Februar 2024 – Heute wurde brandneues Gameplay aus Flintlock: The Siege of Dawn enthüllt. Das Action-RPG Souls-lite vom Indiestudio A44 Games in Zusammenarbeit mit dem Publisher Kepler Interactive zeigt im Video neue taktische und magische Fähigkeiten der Protagonistin Nor Vanek und ihres mysteriösen Begleiters Enki. Dazu gibt es neue Gegner aus der Region “Wanderer’s Rest” und einen kurzen Blick auf Cosmetics und Ausrüstung für Nor. Flintlock: The Siege of Dawn erscheint im Sommer 2024 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC (Steam & Epic Games Store).

A44 Games hat zudem bekannt gegeben, dass ein tiefergehendes Gameplay-Video mit neuen Charakteren, Gameplay-Systemen und Fähigkeiten im März 2024 veröffentlicht wird.

Flintlock: The Siege of Dawn erscheint im Sommer 2024 für Xbox Series X|S , PlayStation 5 und PC ( Steam & Epic Games Store ). Der Titel wird zudem vom ersten Tag an Teil des Xbox Game Pass sein.

# # #

Weiterführende Links:

Webseite: https://www.playflintlock.com/

Twitter: @PlayFlintlock

YouTube: https://www.youtube.com/@A44Games

Instagram: https://www.instagram.com/playflintlock/

TikTok: https://www.tiktok.com/@playflintlock

Über A44

A44 Games wurde 2013 gegründet, mit dem Ziel Spiele zu erschaffen, die das Team selbst spielen will. Mit Sitz im Neuseeländischen Wellington kombiniert A44 Games Expertise im Bereich cineastischer Erlebnisse mit komplexem Gameplay. A44s erstes Spiel, Ashen, wurde 2018 veröffentlicht und erhielt von Kritiker*innen viel Lob.

Über Kepler Interactive

Kepler Interactive – unter der Führung der Gründer von Kowloon Nights – ist ein Entwicklungsstudio und Publisher und agiert nach dem Co-Ownership-Modell. Den Studios wird eine strategische Führungsrolle gegeben, während sie ihr Spiel nach eigenem Ermessen entwickeln, ohne in ihrer Kreativität eingeschränkt zu sein. Die Partnerstudios von Kepler sind so vielfältig wie talentiert, darunter A44 Games in Neuseeland, Alpha Channel und Timberline in Nordamerika, Awaceb, Ebb Software und Sloclap in Europa und Shapefarm in Asien. Kepler Interactive selbst hat seinen Sitz in London