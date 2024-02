Terminator - Dark Fate - Defiance: Echtzeittaktikspiel erschienen

PC

Heute ist das Echtzeittaktikspiel Terminator - Dark Fate - Defiance (in der User Angespielt-Preview) erschienen. Im namensgebenden Dark-Fate-Universum kämpft ihr in der Singleplayer-Kampagne mit den Founders, Überbleibseln des US-Militärs, und ihren möglichen Verbündeten einen Widerstandskrieg gegen die Maschinen von Legion. Die Kampagne bietet dabei einiges an Entscheidungsfreiheit und verschiedenen Wegen. Sowohl in den taktischen Gefechten als auch auf der strategischen Ebene müsst ihr die Ressourcen eurer Armee gut managen.

In den vier Skirmish- Modi wie Assault und Domination sowie im Multiplayer (1v1 und 2v2) könnt ihr neben den Founders auch die Resistance und sogar Legion in die Schlacht führen. Direkt unter dieser News könnt ihr euch das Vorstellungsvideo zu Terminator - Dark Fate - Defiance anschauen, dessen regulärer Preis auf Steam bei 38,99 Euro liegt. Bis zum 28. Februar könnt ihr von 10 Prozent Release-Rabatt profitieren.