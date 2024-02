PM: Arranger: A Role-Puzzling Adventure erscheint für PS5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

aber ich freue mich riesig, euch heute als Mitbegründer des kleinen Studios Furniture & Mattress unser erstes PS5-Spiel vorstellen zu können! Es heißt Arranger: A Role-Puzzling Adventure.

Ihr fragt euch jetzt vielleicht, was denn überhaupt ein Role-Puzzling-Spiel sein soll. Tja, wir haben die letzten Jahre damit verbracht, die Art von Welt zu erschaffen, die man von einem Rollenspiel erwarten würde: Es gibt lebhafte Städte und düstere Wildnisgebiete, die ihr erkunden, skurrile Charaktere, die ihr treffen, sowie merkwürdige Monster, die ihr in Dungeons bekämpfen könnt. Aber in Arranger seht ihr all das durch die Linse eines Rätsel-Spiels. Von daher Role-Puzzling!

Die komplette Spielwelt existiert auf einem weitläufigen, verbundenen Gameplay-Spielfeld, und wenn sich unsere Protagonistin Jemma umherbewegt, bewegt sich alles in derselben Reihe oder Spalte mit ihr. Außerdem kann sie sich selbst oder andere Objekte von einem Rand des Spielfelds zum anderen bewegen. Im Verlauf unseres 8- bis 10-stündigen Einzelspieler-Abenteuers haben wir diese einfachen Mechaniken regelmäßig auf viele interessante Arten auf ihren sprichwörtlichen Kopf gestellt, um das Spielerlebnis aufregend zu halten und gleichzeitig ein paar befriedigende Rätsel zu kreieren. (Und es gibt mehrere unterstützende Optionen, um sie zu überspringen, wenn ihr keine Lust auf sie habt.)

Natürlich wäre ein Rollenspiel nichts ohne eine gute Geschichte. Und wie bei unseren Rätseln haben wir versucht, eine Geschichte zu erzählen, die Spaß macht und unbeschwert ist. Sie enthält dennoch ein paar herausfordernde Themen und Ideen, sofern ihr offen dafür seid. Vor allem ist das Ganze ein Selbstfindungstrip, bei dem die Außenseiterin Jemma zum ersten Mal die Grenzen ihrer kleinen Heimatstadt hinter sich lässt und eine aufregende, aber geteilte Welt entdeckt, die von der unbeweglichen Kraft der Statik beherrscht wird. Kann sie diese stillstehende Welt aufbrechen und die Dinge ein wenig aufrütteln?

Zugegebenermaßen haben wir nicht alle Rollenspielelemente beibehalten. Es gibt keine EP zum Sammeln oder neue Kräfte zum Freischalten, die dem Spieler Fortschritt einbringen. Stattdessen bieten wir einen regelmäßigen Strom an neuen Wegen, um euer Verständnis für die Mechanik des Spiels auf die Probe zu stellen. Und im Spiel muss auch kein Inventar verwaltet werden – alles, womit ihr interagieren müsst, findet ihr neben Jemma auf dem Spielfeld. Wenn ihr also auf eine verschlossene Tür stoßt, braucht ihr natürlich einen Schlüssel. Doch in Arranger müsst ihr herausfinden, wie ihr ihn Kachel für Kachel dorthin bringt, auf zuweilen verschlungenen Wegen und vorbei an unerwarteten Hindernissen.

Und falls euch die künstlerische Gestaltung bekannt vorkommt, könnte es einen guten Grund dafür geben. Es liegt nämlich daran, dass sie aus der Feder meines Mitbegründers David Hellman stammt, dem verantwortlichen Künstler hinter dem modernen Rätsel-Plattform-Klassiker Braid. Es ist seitdem sein erstes komplettes Spiel als Lead Artist, und zusammen mit einer kleinen Truppe super talentierter Künstler, die ihn unterstützen, arbeitet man hart daran, etwas visuell Beeindruckendes und Einzigartiges zu erschaffen. David verlässt sich bei unseren Filmsequenzen auch auf seinen Erfahrungsschatz als Comiczeichner, indem er bewegende Einzelbilder im Comic-Stil entwirft, die viele unserer wichtigsten Handlungselemente zum Ausdruck bringen. Gemeinsam mit meinem anderen Mitbegründer Nico Recabarren, dem Designer des Fanlieblings Ethereal, und dem unglaublich talentierten Komponisten Tomás Batista bringen wir Jahrzehnte (!) an Erfahrung in der Spieleentwicklung mit den Fähigkeiten eines kleinen Teams zusammen, um etwas ganz Besonderes für euch zu erschaffen.

Arranger: A Role-Puzzling Adventure erscheint im Sommer 2024 für PS5, und unsere Vorfreude, es euch endlich präsentieren zu können, könnte nicht größer sein. Vielen Dank, dass ihr es euch anseht!