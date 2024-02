Elden Ring: Shadow of the Erdtree erscheint am 21.6.2024 // Erster Trailer

Auch als Collector's Edition mit Statue

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Fast ein Jahr ist es her, dass FromSoftware die Erweiterung Shadow of the Erdtree für Elden Ring (im Test) angekündigt hat. Nur ein Artwork, das wahrscheinlich die göttliche Gestalt Miquella zeigt (Bruder von Malenia, dem berüchtigtsten Boss aus dem Open-World-Spiel) gab es zur Ankündigung, seitdem herrschte Schweigen.

Heute, nur wenige Tage bevor sich das Erscheinen des Mega-Hits zum zweiten Mal jährt, wurde nun endlich ein Trailer zu Shadow of the Erdtree veröffentlicht. Der zeigt diverse neue Umgebungen und Bosse, darunter einen, der eine hervorgehobene Rolle spielt: Messmer der Pfähler ziert das Cover der Erweiterung und wird in einer Collector's Edition auch als Figur beiliegen. In der Story wird euch in der Tat Miquella in das Land der Schatten locken, wo die Göttin Marika zuerst erschienen sein soll. Neben eurem Befleckten sollen dabei auch andere dem Ruf gefolgt sein.

Im Trailer spricht Messmer auch davon, was sich "Mutter" dabei gedacht habe, ihre Macht einem so lichtlosen Geschöpf geben zu wollen. Dieser Satz in Kombination mit den roten Haaren legt die Vermutung nahe, dass es sich bei dem Charakter um ein weiteres der Kinder von Radagon und Marika handelt.

Nicht zuletzt wurde nun das Erscheinungsdatum bekannt gegeben. Elden Ring: Shadow of the Erdtree erscheint am 21. Juni 2024.