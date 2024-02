PM: Das Pulse Elite Wireless-Headset ist ab heute erhältlich (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Unser neuestes Wireless-Headset Pulse Elite, das heute auf den Markt kommt, bietet kristallklaren, beeindruckenden Sound für das Gaming-Erlebnis auf der PS5-Konsole, auf Geräten, die PlayStation Link unterstützen, z. B. PS5, PC, Mac und PlayStation Portal Remote-Player, sowie auf Bluetooth-kompatiblen Geräten wie Smartphones und Tablets. Das Pulse Elite Wireless-Headset folgt auf die Einführung unserer ersten Wireless-Ohrhörer, Pulse Explore. Beide Audiogeräte sind mit planaren Magnettreibern ausgestattet, um Tempest 3D AudioTech der PS5-Konsole noch weiter zu verbessern. In Kombination mit PlayStation Link liefern die planaren Treiber die Ausgabe der 3D-Audioalgorithmen verlustfrei und nahezu ohne Verzerrungen oder Verzögerungen direkt an das Ohr des Spielers.

Eine Anleitung zum Headset wird angezeigt, wenn ihr das Pulse Elite Wireless-Headset oder die Pulse Explore Wireless-Ohrhörer zum ersten Mal über den im Lieferumfang enthaltenen PlayStation Link-USB-Adapter mit eurer PS5-Konsole verbindet. Bevor ihr in ein Spiel eintaucht, empfehle ich euch, die 3D-Audioeinstellungen und die Mithörton-Lautstärke anzupassen (durch das Ändern dieser Einstellung wird angepasst, wie laut ihr eure eigene Stimme im Ohr hört, wenn ihr sprecht). Es ist auch möglich, einen benutzerdefinierten Namen für das Headset mit Standardbuchstaben, Symbolen und sogar Emojis zu erstellen.

Nach der Anleitung könnt ihr die Einstellungen jederzeit ändern, wenn das Headset verbunden ist. Navigiert dazu zum Menü “Einstellungen”, wählt “Zubehör” und dann “Pulse Elite Wireless-Headset“ aus.

Sowohl das Pulse Elite Wireless-Headset als auch die Pulse Explore Wireless-Ohrhörer unterstützen Mono-Audio, wenn sie mit einer PS5 verbunden sind. Die Funktion kann über das Menü “Einstellungen” aktiviert werden.

Um noch schneller auf die Einstellungen eines Spiels zuzugreifen, drückt dreimal kurz hintereinander die PlayStation Link-Taste, um auf das Sound-Schnellmenü zuzugreifen. Die PlayStation Link-Taste befindet sich auf der rechten Seite des Pulse Elite-Kopfbügelsoder auf der Unterseite eines Pulse Explore-Ohrhörers. Im Sound-Schnellmenü könnt ihr Funktionen wie Equalizer und Spiel-/Chatlautstärke anpassen (wodurch die Lautstärke des Sprach-Chats an die In-Game-Lautstärke angepasst wird).

Für das Pulse Elite Wireless-Headset und die Pulse Explore Wireless-Ohrhörer könnt ihr bis zu drei benutzerdefinierte Equalizer-Voreinstellungen zusätzlich zu den bereits vorhandenen Standard-, Bass- und Shooter-Voreinstellungen einrichten. Sobald die Konfiguration auf der PS5-Konsole abgeschlossen ist, werden Equalizer- und Mithörton-Einstellungen von der PS5 auf alle anderen Geräte übertragen, einschließlich PlayStation Portal, Mac und PC (über PlayStation Link), Bluetooth-Geräte und Geräte, die mit dem 3,5-mm-Audioanschluss des Pulse Elite verbunden sind.

Das Pulse Elite Wireless-Headset verfügt über ein einklappbares, verstellbares Mikrofon, das sich an der linken Seite des Headsets herausziehen lässt. Hier seht ihr, dass wir die legendären PlayStation-Formen als Designdetail auf dem Mikrofon verewigt haben. Zeitgleich bietet es eine griffige Oberfläche, über die ihr das Mikrofon schnell herausziehen könnt. Die Mikrofonstummschaltung kann entweder über die Mute-Taste des DualSense-Controllers oder über die Mute-Taste am Pulse Elite-Headset gesteuert werden. Über die LED-Leuchte am Bügelmikrofon könnt ihr schnell überprüfen, ob ihr derzeit stummgeschaltet seid.

Die Mikrofone des Pulse Elite Wireless-Headsets und der Pulse Explore Wireless-Ohrhörer verfügen über KI-Rauschunterdrückung, wodurch Hintergrundgeräusche hervorragend herausgefiltert werden. Wir haben dies anhand von verschiedenen Aktivitäten getestet, zum Beispiel beim Essen von knusprigen Chips, beim Staubsaugen, mit einem lauten Ventilator und bei offenem Fenster mit lautem Straßenverkehr. Der Spieler am anderen Ende konnte uns stets klar und ohne Hintergrundgeräusche hören. Probiert es einfach selbst aus!

Das Pulse Elite Wireless-Headset und die Pulse Explore Wireless-Ohrhörer können dank der kabellosen PlayStation Link-Audiotechnologie nahtlos zwischen eurer PS5-Konsole, dem PlayStation Portal Remote-Player und PC/Mac wechseln.

Dazu müsst ihr einfach die PlayStation Link-Taste etwa eine Sekunde lang gedrückt halten (bis ihr zwei deutliche Töne hört) und dann loslassen.

Wenn ihr mit einem PlayStation Link-USB-Adapter zur PS5-Konsole wechselt, wird die Mitteilung “PS Link-Gerät gefunden” auf dem Bildschirm angezeigt. Durch Drücken der PS-Taste auf dem DualSense-Controller und Auswählen von “Verbinden” auf dem Bildschirm wird die Audioverbindung hergestellt.

Wenn ihr zum PlayStation Portal Remote-Player wechselt, könnt ihr durch Drücken der PlayStation Link-Taste auf dem Gerät die Audioverbindung herstellen.

Wenn ihr zu einem PC/Mac wechselt, der auch über einen PlayStation Link-USB-Adapter verfügt, könnt ihr durch Drücken der PlayStation Link-Taste am USB-Adapter die Audioverbindung herstellen.

In der Box des Pulse Elite Wireless-Headsets findet ihr außerdem einen Ladehalter, auf dem ihr das Headset zwischen euren Gaming-Sessions praktisch aufbewahren könnt. Der Halter verfügt über einen Port für das im Lieferumfang enthaltene Ladekabel und kann in der Nähe an Schreibtischen, Tischplatten oder an der Wand befestigt* werden.

Erfahrt von Audioexperten aus dem Entwicklerteam von SIE, Audeze und Insomniac Games mehr über die innovative Audiotechnologie hinter Pulse Elite und Pulse Explore.

Wir hoffen, dass euch unsere neuesten PlayStation-Audiogeräte, das Pulse Elite Wireless-Headset und die Pulse Explore Wireless-Ohrhörer, gefallen. Viel Spaß!

* Zusätzliche Befestigungsteile (z. B. Schrauben) sind nicht im Lieferumfang enthalten.