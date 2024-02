PM: Pepper Grinder kommt am 28. März 2024 auf den Markt (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Pepper Grinder kommt am 28. März 2024 auf den Markt

21. Februar 2024 – Pepper Grinder ist ein Hochgeschwindigkeits-Plattformer mit wunderbar befriedigenden und bohrerbasierten Bewegungen, üppiger Pixelkunst, skurrilen Gegnern und herausfordernden Plattformen – und Spieler*innen können dies alles endlich selbst erleben, wenn der Titel am 28. März auf PC und für Nintendo Switch erscheint. Interessierte Naturen können die Switch-Demo außerdem auch gleich im Nintendo eShop herunterladen oder eine Demo der PC-Version auf Steam in Ruhe ausprobieren!

In Pepper Grinder, das vom gewitzten Solo-Entwickler Ahr Ech stammt und von Devolver Digital veröffentlicht wird, geht es um eine Schatzjägerin namens Pepper, die ihren Bohrer Grinder benutzt, um fast so durch die Erde zu gleiten, wie ein Delphin durch Meereswogen gleiten würde.

Nachdem ein heftiger Sturm Peppers Schiff auseinandergerissen hat, wird sie an die gefährliche Küste einer mysteriösen Insel gespült und trifft dort auf eine Gruppe von Narwalen (die mit dem Einhorn!) – die nur leider eine Bande von Seeräubern sind, bekannt als die Narlings – die sich dann auch sogleich mit ihrem wertvollen Schatz davonmachen.

Doch eine zufällige Begegnung mit dem bereits erwähnten Grinder gibt ihr die Kraft, diese Diebe zu bekämpfen. Pepper begibt sich auf die Suche nach ihrer gestohlenen Beute und bohrt sich quer durch die Insel, um ihr verschwundenes Geld zurückzuholen und den Narlings – und ihrem mysteriösen Anführer – zu zeigen, dass man sich niemals mit jemandem anlegen sollte, der ein überdimensionales Elektrowerkzeug schwingt.

Pepper Grinder ist eine elektrisierende Mischung aus kniffligem Jump’n’Run, chaotischer Action, ebenfalls kniffligen Umgebungsrätseln und einzigartiger bohrbasierter Fortbewegung. Wer also gerne bohrt (auch in der Nase), kann Pepper Grinder am 28. März selbst erleben, wenn das Spiel auf PC und Nintendo Switch veröffentlicht wird.

Wer nun lieber noch etwas nachbohren möchte, der findet auf peppergrindergame.com weitere Informationen.