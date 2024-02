PM: Final Fantasy VII Rebirth: Diese mächtigen Esper warten im Action-RPG-Blockbuster auf euch (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Nachdem Cloud Strife und seine Freunde Midgar hinter sich gelassen haben, warten auf sie in der riesigen Spielwelt von Final Fantasy VII Rebirth neue Gefahren und Herausforderungen. Zum Glück dürfen sie erneut mächtige Esper in schwierigen Kämpfen einsetzen, die ihnen helfen können, das Blatt doch noch zu wenden.

Nachfolgend stellen wir euch alle Beschwörungen vor, die bisher offiziell für den kommenden PlayStation 5-exklusiven Action-RPG-Blockbuster bestätigt sind.

Doch ehe wir uns die Monster genauer ansehen, werfen wir kurz einen Blick auf die Beschwörungsmechanik in Final Fantasy VII Rebirth. Um eine Esper herbeirufen zu können, benötigt ihr eine Beschwörer-Materia, also ein spezielles Item, das ihr ausrüsten müsst.

Wie schon im Vorgänger Final Fantasy VII Remake könnt ihr eine Esper nicht direkt einsetzen, sondern müsst erst eine Energieleiste aufladen. Ist das erledigt, könnt ihr die Esper in den Kampf dazu rufen, sodass sie euch tatkräftig unterstützt und euren Gegnern ordentlich einheizt. Ihr könnt der Esper Befehle erteilen oder sie selbstständig agieren lassen.

Wir beginnen mit Alexander, einer wirklich gigantischen Waffe. Diese Esper ist so gewaltig, dass sie selbst andere Beschwörungen deutlich in den Schatten stellt. Im Original-FFVII setzte dieses beeindruckende Wesen heiligelementar Schaden ein. Tatsächlich war dies die einzige Möglichkeit im Games-Klassiker, diese Art von Schaden zu wirken.

Sollte das Entwicklerteam der Struktur der Vorlage folgen, könnten Cloud und seine Freunde womöglich schon in den ersten Spielstunden Alexander in die Hände bekommen. Diese Esper wäre auf jeden Fall ein überaus mächtiger Verbündeter.

Bahamut zählt zu den Beschwörungen, die in nahezu allen Hauptteilen von Square Enix’ legendärer Spielereihe vorkommen. Diese Esper erscheint in der Form eines riesigen Drachen und ihre Attacken sind im Gegensatz zu denen Alexanders nicht elementar.

Die Bahamut Arisen-Beschwörung scheint eine Art Abwandlung oder vielleicht auch Weiterentwicklung des Originals zu sein. Mit ihren kräftigen Klauen und mächtigen Attacken hinterlässt die Esper deutliche Spuren auf dem Schlachtfeld.

Kujata, auch Kjata genannt, ist eine der ursprünglichen Esper aus dem alten Final Fantasy VII. Nachdem wir in Remake noch auf diese Beschwörung verzichten mussten, feiert die an einen Stier erinnernde Bestie nun in Rebirth endlich ihr großes Comeback.

Diese Esper beherrscht mit Blitz, Eis und Feuer gleich drei elementare Attacken, mit denen sie euren Gegnern im kommenden Square Enix-Blockbuster ordentlich einheizen kann. Verglichen mit dem Original scheinen die Macher übrigens die Werte dieser Beschwörung etwas verändert zu haben. Die HP wurden etwa reduziert, doch die MP leicht erhöht.

Auch die mächtige Esper Odin ist aus der Final Fantasy-Reihe kaum mehr wegzudenken und kam bereits in vielen Spielen des beliebten Franchises vor. Im Original-FFVII konnte die für die Beschwörung benötigte Materia in der Shinra-Villa gefunden werden.

Im Kampf vertraut Odin in Rebirth einmal mehr auf ein wirklich imposantes Schwert, mit dem er vernichtende Attacken entfesseln kann. Diese überaus mächtige Esper ist dafür bekannt, ihre Gegner mit nur einem einzigen verheerenden Schlag auszulöschen.

Dieser in Flammen gehüllte Vogel ist eine wunderschöne Erscheinung, die feuerelementare Attacken einsetzen kann. Mit diesen richtet Phönix nicht nur ordentlich Schaden bei euren Feinden an, sondern kann sogar gefallene Gruppenmitglieder wiederbeleben. Besonders in knackigen Bosskämpfen eine nützliche Fähigkeit.

Da Phönix sowohl offensiv als auch defensiv für Cloud, Aerith & Co. von Nutzen sein kann, ist es eine Esper, die ihr in Final Fantasy VII Rebirth unbedingt finden solltet. Mit ihren Skills kann euch diese Beschwörung sicherlich aus einigen kniffligen Situationen helfen.

Der wirklich gigantische Koloss Titan macht seinem Namen alle Ehre. Insbesondere im Nahkampf kann diese Esper ordentlich austeilen, doch auch ihre Attacken, die Flächenschaden anrichten und somit mehrere Feinde treffen, sind nicht zu unterschätzen.

Titan ist mit seinen erdelementaren Angriffen also eine mächtige Unterstützung in den Kämpfen. Wie lange diese starke Esper nach ihrer Beschwörung auf dem Schlachtfeld bleiben wird, hat Square Enix bisher übrigens noch nicht verraten.

Der eine oder andere unter euch erinnert sich womöglich noch: Gegen Leviathan konnten Cloud und seine Freunde schon in Final Fantasy VII Remake antreten, um so in den Besitz der dazugehörigen Materia zu gelangen. Nun könnt ihr die Esper, die eure Feinde mit wasserelementaren Angriffen ordentlich in die Mangel nimmt, erneut herbeirufen.

Square Enix hat bereits bestätigt, dass ihr diese Materia erhalten könnt, wenn ihr noch einen Final Fantasy VII Remake-Speicherstand (PS4- oder PS5-Version) besitzen solltet. Es dürfte ein überaus nützlicher Bonus sein, gerade in den ersten Spielstunden.

Darüber hinaus dürft ihr euch sogar über noch eine weitere mächtige Esper freuen, wenn ihr einen Speicherstand des Vorgängers besitzt: Ramuh! Bedingung hierfür ist, dass ihr einen Save aus der PS5-Story-Erweiterung EPISODE INTERmission rund um Yuffie besitzt.

Ramuh ist ebenfalls in verschiedenen Final Fantasy-Games mit dabei. Mit ihren blitzelementaren Angriffen kann diese Esper euren Feinden richtig einheizen und so das Blatt in einem knappen Kampf noch zu euren Gunsten wenden.

Last but not least, wie es so schön heißt, möchten wir noch zwei weitere Esper erwähnen, die ihr in Final Fantasy VII Rebirth einsetzen könnt. Wenn ihr irgendeine digitale Version des PlayStation 5-exklusiven Action-RPGs vorbestellt, bekommt ihr das Mogry-Trio als Bonus.

Die Zauberpott-Esper erhaltet ihr derweil als Extra in der Digital Deluxe Edition des Spiels. Genaue Details zu diesen beiden Beschwörungen stehen leider noch aus.

Damit sind wir nun auch schon am Ende unseres kleinen Esper-Überblicks zu Final Fantasy VII Rebirth angekommen. Welche Beschwörung möchtet ihr im Square Enix-Blockbuster unbedingt in den Kampf schicken? Verratet es uns wie immer gerne in den Kommentaren.