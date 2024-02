PM: Der Kosmos wartet – ab morgen im 2D-Puzzle-Plattformer Quadroids™ (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Kosmos wartet – ab morgen im 2D-Puzzle-Plattformer Quadroids™

– Die Kontrolle übernehmen, eine Strategie finden und die Bot-Armee richtig einsetzen – nur so lassen sich die über 100 Level des Debüt-Titels von Blue Loop Studio meistern –

Paris, Frankreich – 21. Februar 2024 – Die Publisher Fabloo Games und Maximum Entertainment veröffentlichen morgen den brandneuen Puzzle-Plattformer Quadroids™ für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One.

Quadroids stammt vom Solo-Entwickler Blue Loop Studio und stellt euch vor die Aufgabe, dem robotischen Overlord Roboctopus auf seinem Weg zur Weltherrschaft beizustehen. Mit einer Armee kleiner Bots, der Quadroids, müsst ihr einen Weg durch mehr als 100 verzwickte Level finden – überquert fiese Säurepools, überlistet Laser und entgeht einer Unzahl weiterer, sehr tödlicher Hindernisse.

Quadroids wird in den Stores von Steam, Nintendo, PlayStation und Xbox zum Preis von 9,99 Euro erhältlich sein – und zwar mit einem speziellen Rabatt in der Veröffentlichungswoche. Danach wird Quadroids für 11,99 Euro angeboten.

Die Quadroids sind ersetzbar und nicht selten liegt der Schlüssel zum Erfolg genau darin, sie taktisch klug zu opfern. So kann ein toter Bot eine wichtige Plattform für den nächsten bieten. Um alle Level zu meistern, braucht es Koordination, Skill und die Fähigkeit um mehr als nur eine Ecke zu denken. Publisher und Entwickler übernehmen keinerlei Verantwortung für schäden, die durch zu starkes Hirnverknoten hervorgerufen werden.

Die Features im Überblick:

“Wir können es kaum erwarten, Quadroids auf die Welt loszulassen und zu sehen, wie sich die Leute anstellen.”, sagte Guillaume Crouzille, der Schöpfer von Quadroids. “Wir haben mit mehreren Charakteren, die man gleichzeitig kontrolliert und der Art, wie man Hindernisse überwindet, etwas wirklich einzigartiges im Plattforming-Genre gefunden. Es gibt nichts, das wie Quadroids ist”.

Über Blue Loop :

Blue Loop ist ein Indie-Entwicklungsstudio aus dem Norden Frankreichs, das sich auf spaßige und intensive Videospielerfahrungen fokussiert. Nach 8 Jahren bei Ankama, wo er als Entwickler und Game Designer an Titeln wie Dofus Arena und Wakfu arbeitete, einer kurzen 2-Jährigen Indie-Phase und weiteren 4 Jahren als Softwareentwickler bei Elosi entschied sich Guillaume Crouzille eigene Wege zu gehen und gründete sein eigenes Studio: Blue Loop. Quadroids ist der erste Titel des Studios.

Über Fabloo Games:

Fabloo Games ist ein Indie-Publisher, der von Michael Sportouch (ehemaliger Vizepräsident von Activision Publishing Europe) 2018 gegründet wurde. Ihre Mission ist es, spannende Indie-Perlen zu entdecken und auf den Videospielmarkt zu bringen, um den nächsten Hit zu produzieren. Fabloo Games arbeitet leidenschaftlich gerne mit Indie-Studios aus aller Welt zusammen.

Über Maximum Entertainment:

Maximum Entertainment ist ein global agierendes Unterhaltungs-Unternehmen, das sich der Erschaffung von Indie- bis AA-Videospielen durch originelle Inhalte und Lizenzpartnerschaften verschrieben hat. Als voll integrierte Gruppe mit einem breit gefächerten Portfolio an Inhalten legt das Unternehmen bei seinen Partnerschaften großen Wert auf Zusammenarbeit und Inklusion, um interaktive Unterhaltung auf höchstem Niveau zu produzieren. Mit mehr als 300 Titeln in seinem Katalog hat sich Maximum Entertainment mit talentierten Entwicklungsstudios und renommierten Franchises rund um den Globus zusammengetan, um die Spiele-Magie in uns allen anzusprechen. Maximum Entertainment beschäftigt mehr als 200 Mitarbeiter*innen in der gesamten Wertschöpfungskette von Videospielen, einschließlich Entwicklung, Publishing, Transmedia, Vertrieb und Operations.