PM: Schlagkräftiges Auftreten – Sifu bedankt sich mit zwei neuen Kostümen für 3 Millionen verkaufte Kopien (Cosmocover)

Schlagkräftiges Auftreten – Sifu bedankt sich mit zwei neuen Kostümen für 3 Millionen verkaufte Kopien

– Sloclaps Prügel-Hit überschreitet die 3 Millionen-Marke –

PARIS (20. Feb. 2024) – Das Entwicklungsstudio hinter Sifu, Sloclap, hat zum zweijährigen Jubiläum des vielgelobten Kung-Fu-Spiels bekannt gegeben, dass das Spiel bereits über 3 Millionen Kopien verkauft hat. Als Dankeschön an ihre treue Fanbase wurden zwei neue Kostüme zum Spiel hinzugefügt.

Man kann nun in Sifu zum Absolver werden, indem man Risryns Kostüm und Maske anlegt, die vom finalen Boss von Sloclaps Erstlingswerk Absolver inspiriert wurden. Wenn man es eher gechillt angehen will, schlüpft man stattdessen in den Street-Style inspirierten Jumpsuit, den sich die Community schon lange gewünscht hat.

Sifu, das am 8 Februar 2022 erschien, entwickelte sich auf PC, PlayStation 4 und PlayStation 5 schnell zum herausragenden Erfolg. Mit fantastischen Kritiken wurde es zu einem der besten Actionspiele des Jahres 2022 und erhielt Nominierungen bei den Golden Joystick Awards, den The Game Awards und den D.I.C.E Awards. 2023 erschien Sifu zudem für Steam, Xbox und Nintendo Switch. Nun kann man auf allen Plattformen die Fäuste fliegen lassen.

Sifu ist eine Beat’em-Up-Rachegeschichte, in der ihr in die Rolle einer Pak Mei Kung-Fu-Schülerin oder eines Schülers schlüpft und euch auf die epische Reise begebt, den Tod eures Meisters zu rächen. Vor der detaillierten Kulisse einer fiktiven chinesischen Stadt, müsst ihr eure Kung-Fu-Skills perfektionieren, um die Mörder eures Meisters zu bezwingen. Jeder Rückschlag lässt eure Figur gealtert in den Kampf zurückkehren. Übertrumpft die unzähligen Feinde, bevor eure Lebenszeit verrinnt – oder scheitert und versucht es erneut.

Über Sifu:

Sifu spielt in einer fiktiven chinesischen Stadt und führt die Spieler*innen auf einen Rachefeldzug, der sich geschickt durch mehrere zunehmend schwierige Konfrontationen schlängelt. Um diese zu meistern, muss man Pak Mei Kung Fu beherrschen und die Schwächen der furchterregenden Feinde verstehen und für sich nutzen.

Sifu bewegt sich zwischen zwei verschiedenen Genres – Roguelike und Beat’em-Up – und bietet ein völlig einzigartiges Spielerlebnis, das Spieleri*innen zur perfekten Leistung anspornt. Der Schwerpunkt liegt darauf, zu wachsen und aus Fehlern zu lernen, um den Kreislauf der Rache erfolgreich zu durchbrechen.

Über Sloclap:

Sloclap ist ein unabhängiges Spieleentwicklungsstudio, das im Jahr 2015 gegründet wurde und inzwischen aus über 100 Personen besteht. Absolver, das Debütspiel des Teams, erschien im August 2017 für den PC und PlayStation 4, im Januar 2019 folgte die Xbox-Fassung. Absolver erreichte weltweit mehr als 3 Millionen Spieler*innen. Der zweite Titel des Studios, Sifu, erschien am 7. Februar 2022 und verkaufte in den ersten drei Wochen bereits über eine Million Kopien.

Bisher hat die Martial-Arts-Faszination des Teams die Projekte stark beeinflusst, die Zukunft birgt jedoch Überraschungen. Die Hauptsäulen des Studios bleiben: Tiefgehendes und herausforderndes Gameplay, eine stilisierte künstlerische Darbietung und wunderschöne, handgemachte Animationen.