PM: Ein exklusiver Blick hinter die Kulissen des neuen DLCs von Dragon Ball Z: Kakarot (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Gamer, macht euch bereit für einen ersten Blick auf die Gameplay-Enthüllung des sechsten DLCs für Dragon Ball Z: Kakarot namens Goku‘s Next Journey (Gokus nächste Reise). Die DLC-Erweiterung folgt den Schritten der letzten Episode von Dragon Ball Z, die zehn Jahre nach dem Sieg der Saiyajin-Krieger über Kid Boo durch die Hand von Goku und Vegeta spielt. In dieser Episode ist das Große Kampfsportturnier das Hauptereignis, bei dem alle Krieger der Erde zusammenkommen.

Beim Spielen dieses DLCs trefft ihr auf altbekannte Charaktere, die älter geworden sind und ihr Leben leben, sowie auf Pan, Gokus Enkelin. Wie es bei DLCs von Dragon Ball Z: Kakarot üblich ist, werdet ihr die Ereignisse und Kämpfe der Serie aus erster Hand miterleben, aber ihr habt auch Zugang zu Originaldialogen, Handlungssträngen und mehr.

Zusammen mit den Hauptereignissen des DLCs werdet ihr neue Quests erledigen können, die euch einzigartige Belohnungen bieten. Heute geben wir euch einen kleinen Vorgeschmack auf eine dieser Nebenquests: Ein Tag im Haushalt der Familie Krillin.

Die Quest dreht sich darum, die verlorene Halskette von C18 – Krillins Frau – wiederzuerlangen, nachdem ihre Tochter Marron von einem Einkaufsbummel zurückgekehrt ist. Ganz in der Tradition von Dragon Ball Z: Kakarot gewährt euch dieses Abenteuer einen Einblick in das tägliche Leben der Charaktere, die in der Welt von Dragon Ball leben.

Auf der Suche nach der Halskette stellen Goku und Krillin fest, dass sie einfach heruntergefallen ist, während C18 zu Krillin zurückgekehrt ist, aber von zwei verdächtigen Männern gefunden und mitgenommen wurde. Sobald Goku und Krillin sich den beiden stellen, nutzen diese eine Kapsel, um einen Trupp Schädel-Roboter herbeizurufen, die Goku angreifen, während Krillin Jagd auf die Männer macht.

Nach dem Kampf ist die Quest abgeschlossen und ihr haltet eure Belohnungen.

Ihr werdet zwar keinem großen Superschurken oder einer Weltuntergangsbedrohung wie Majin Boo gegenübertreten, aber wer weiß, vielleicht erwarten euch nach dem Großen Turnier noch härtere Herausforderungen?

Das Ende der Quest und das, was sie einzigartig macht, ist, dass der Epilog einen tieferen Einblick in die Gefühle der Charaktere erlaubt, was ein Gesichtspunkt ist, der eine zentrale Rolle in Dragon Ball Z: Kakarot spielt. Bei dieser Gelegenheit beschreibt C18 ihre Gefühle für Krillin und wir können sehen, wie viel er ihr wirklich bedeutet.

Indem ihr die Halskette findet, könnt ihr die verborgenen Gefühle und Beziehungen zwischen den Charakteren der Welt von Dragon Ball entdecken, die nur in einem Spiel wie Dragon Ball Z: Kakarot vollständig zum Ausdruck kommen.