Star Control 2: Kultspiel kostenlos auf Steam // Nachfolger in Arbeit

PC MacOS Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Gestern wurde Free Stars - The Ur-Quan Masters kostenlos auf Steam veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine überarbeitete Version des Klassikers Star Control 2 aus dem Jahr 1992. Verantwortlich für die Veröffentlichung sind Paul Reiche III und Fred Ford, die ursprünglichen Entwickler von Star Control 2 und Gründer des Spielestudios Toys for Bob. Die neue Version des Weltraum-Erkundungsspiels basiert auf einem von Fans gepflegten Open-Source-Projekt, das wiederum auf dem 2002 veröffentlichten Quellcode des 3DO-Ports aufbaut.

Das Spiel bietet eine offene Welt, in der ihr als Spieler Raumschiffe steuern, Ressourcen sammeln, auf fremden Planeten landen und mit verschiedenen außerirdischen Rassen interagieren könnt. Ein Großteil des Spiels wird aus der Top-Down-Perspektive gespielt und bietet Echtzeitkämpfe zwischen Alien-Schiffen mit unterschiedlichen Fähigkeiten.

Die Star Control-Serie hatten großen Einfluss auf eine ganze Generation von Game Designern. Das zeigt auch ein vor wenigen Tagen veröffentlichtes Video, in dem bekannte Spieleentwickler wie Ken Levine (System Shock 2, Bioshock) und Tim Cain (Fallout, The Outer Worlds) über ihre persönlichen Erinnerungen an die Sci-Fi-Saga sprechen. Wir haben das Video am Ende der News eingebunden. In der Retro Gamer 4/2013 wurde Star Control 2 als eines der 20 einflussreichsten PC-Spiele der 90er Jahre gewürdigt.

Die kostenlose Veröffentlichung des Klassikers soll nur der erste Schritt in der Wiederbelebung der Serie sein. Reich und Ford arbeiten mit ihrem Studio Pistol Shrimp Games an einer Fortsetzung. Diese soll drei Jahre nach der Niederlage der Ur-Quan-Hierarchie beginnen, als eine neue Entdeckung den Captain mit einem alten Geheimnis konfrontiert.