PM: Erster DLC zu Hubris veröffentlicht (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir freuen uns, eine neue, kostenlose Erweiterung für Hubris ankündigen zu können, die ab sofort im PlayStation Store erhältlich ist. Wir präsentieren einen aufregenden Arena-Modus, in dem ihr in mehreren Runden auf Uron-Eindringlinge trefft und euch durch eine geschlossene Kampfkarte kämpfen müsst – alles in einer noch nie zuvor enthüllten Umgebung.

Die Spieler müssen schießen, springen, klettern und sich durch eine Karte bewegen, die auf einem Trainingsgelände tief in einem vom OOO kontrollierten Gebiet angesiedelt ist. Während ihr auf diverse Kombinationen von Gegnern stoßt, die ihr aus dem Hauptspiel kennt, sorgen das überarbeitete Setting und die Konfrontationen mit Gegnern für ein völlig neues Gameplay-Erlebnis. Und wenn ihr euch noch mehr Herausforderungen stellen möchtet, hält der neue Spielmodus drei verschiedene Schwierigkeitsstufen zum Durchspielen bereit.

Aber das ist noch nicht alles – wir haben das Gameplay aufgemotzt, indem wir einige Waffenkräfte und Upgrades hinzugefügt haben, die ihr euch durch den Abschluss von Wellen verdienen könnt.

Dieses Abenteuer entfaltet sich außerhalb der Hauptstory und gab uns die Möglichkeit, die Grenzen zu sprengen. Dieser Spielmodus gewährt den Spielern Zugriff auf Verbesserungen, die normalerweise die Spielbalance zunichtemachen würden. Granaten wurden ebenfalls neu zu diesem Spielmodus hinzugefügt, sodass ihr besser mit Gruppen von Gegnern fertigwerden könnt. Und seien wir ehrlich: Es gibt kein besseres Gefühl, als eine gut platzierte Granate zu werfen und eine große Anzahl von Gegnern mit einem Schlag in die Luft zu jagen.

Das Gamedesign-Team von Hubris gewährt zusätzliche Einblicke in diesen neuen Spielmodus:

„Wir haben das Potenzial der Mechaniken erkannt, die wir in Hubris integriert haben, und die Gelegenheit genutzt, unseren Fans etwas Neues, Aufregendes zu bieten. Bei der Gestaltung der Level für Hubris haben wir uns darauf konzentriert, dass sie verständlich und zugänglich sind. Unser Ziel war es, den Spieler auf fesselnde Art und Weise mit einem klaren Ablauf von Punkt A nach Punkt B zu führen und gleichzeitig ein ausgeglichenes Maß an Herausforderung zu bieten.

Aber in diesem speziell angefertigten Level müssen sich die Spieler in alle Richtungen bewegen, klettern und springen, einen Verteidigungspunkt erreichen und Gegner ausschalten, bevor sie ihren Angriffen zum Opfer fallen. Der neue Spielmodus beginnt relativ einfach, eskaliert aber schnell, wenn Uron-Bedrohungen aus verschiedenen Richtungen auftauchen. Nur die geschicktesten Spieler werden mehr als ein paar Wellen überleben, vor allem auf dem schweren Schwierigkeitsgrad. Dieses Level bietet zahlreiche Wege und Manövriermöglichkeiten zwischen den Punkten A und B und unterstreicht die Bedeutung strategischer Bewegung bei der Überwindung der Hindernisse durch die Uron-Streitkräfte.“

Für die Zukunft überlegen wir uns, wie wir diesen Spielmodus weiter ausbauen können, damit die Spieler mit Upgrades, mehr Karten und möglicherweise mehr Gegnertypen experimentieren können. Im Moment liegt unser Hauptaugenmerk jedoch darauf, Spieler-Feedback zu sammeln, um dieses neue Gameplay-Erlebnis zu verfeinern, das parallel zu unserer aktuellen, mehrstündigen storybasierten Kampagne läuft.

Zusätzlich zur Einführung des neuen Spielmodus haben wir basierend auf dem Feedback der Spieler bestehende Features verfeinert. Von der Optimierung der Waffenmechaniken, dem Zielen und dem Rückstoß bis hin zur Verfeinerung der Gameplay-Abläufe und der Behebung der letzten verbliebenen Fehler haben wir uns bemüht, das gesamte Spielerlebnis zu verbessern.

Nach der Veröffentlichung dieses Updates nehmen wir uns die Reaktionen der Spieler zu Herzen, um den Kurs für zukünftige Erweiterungen festzulegen. Wir laden euch alle herzlich dazu ein, unserer Community auf Discord beizutreten und eure Gedanken und euer Feedback mit uns zu teilen.

Hubris ist nur der Anfang einer großen Erzählung, und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Geheimnisse des OOO, der Uron und der Spezialagentin Cyana zu lüften.

Außerdem freuen wir uns, in Zusammenarbeit mit Perp Games anzukündigen, dass Spieler ab sofort auch eine physische Version von Hubris für PS VR2 erwerben können.