GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 7/2024 und Ausblick auf KW 8/2024

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 7: Rückblick von Montag, 12. Februar, bis Sonntag, 18. Februar 2024

Spiele-Checks

Keine Checks diese Woche!

User-Artikel

WARNO American General: Kampagnenmodus angespielt

Zwar keine Checks, aber immerhin 4 User-Artikel! Zum Beispiel dieser hier von Vampiro . Selbst wenn ihr von diesem Hardcore-Strategie-Kram so wenig wie ich versteht, solltet ihr erkennen, dass der Profi hier seinen Spaß hatte!



Zwar keine Checks, aber immerhin 4 User-Artikel! Zum Beispiel dieser hier von . Selbst wenn ihr von diesem Hardcore-Strategie-Kram so wenig wie ich versteht, solltet ihr erkennen, dass der Profi hier seinen Spaß hatte! Werbespiele der 90er Jahre

Das nächste Mammut-Werk von Nischenliebhaber behandelte die Werbespiele der 90er Jahre. Das solltet ihr nicht verpassen.



Das nächste Mammut-Werk von behandelte die Werbespiele der 90er Jahre. Das solltet ihr nicht verpassen. Terminator - Dark Fate: Defiance Angespielt-Preview

Vampiro hatte die Möglichkeit, die Preview des Echtzeitstrategie-Spiels Terminator - Dark Fate - Defiance zu spielen und berichtete euch in seinem Artikel darüber.



Vampiro hatte die Möglichkeit, die Preview des Echtzeitstrategie-Spiels zu spielen und berichtete euch in seinem Artikel darüber. Secret of Mana

Zurück ins Jahr 1993 mit Corlagon und Secret of Mana! Der JRPG-Klassiker von Square Enix ist immer eine (Zeit-)Reise wert.

Vermischtes

User 29531 kündigt Rente an!

Der Paukenschlag von letzter Woche mit User 280 ist zwar nicht zu toppen, aber die nächste Ära scheint demnächst zu Ende zu gehen. In wenigen Wochen jährt sich der erste Eintrag dieses GG-Userinhalte-Experiments, was der Autor dieser Newsreihe zum Anlass nehmen wird, sie zu beenden. Wer Interesse an der Nachfolge hat, kann sich gerne melden, ansonsten lassen wir den Patienten einfach ruhig einschlafen.



Der Paukenschlag von letzter Woche mit User 280 ist zwar nicht zu toppen, aber die nächste Ära scheint demnächst zu Ende zu gehen. In wenigen Wochen jährt sich der erste Eintrag dieses GG-Userinhalte-Experiments, was der Autor dieser Newsreihe zum Anlass nehmen wird, sie zu beenden. Wer Interesse an der Nachfolge hat, kann sich gerne melden, ansonsten lassen wir den Patienten einfach ruhig einschlafen. Boeckham's Football Manager: Neues Spiel von GG-User Olipool

In der News von Nischenliebhaber durften wir erfahren, dass GG-User Olipool derzeit an einem Fußballmanager-Spiel arbeitet. Die Alpha-Version ist bereits erschienen und wirkt schon sehr überzeugend. Wir bleiben gespannt.

Ausblick auf KW 8

Mein neuer Informant stellt für nächste Woche einen neuen AGS-Classics-Artikel sowie eine Besprechung von American Arcadia in Aussicht. Vielen Dank!

Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

